ورود پنج پینگ پنگ باز ایران به رنکینگ جهانی/سقوط ۲۱پله ای کاپیتان

به گزارش خبرنگار مهر، رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز مربوط به ماه «می» میلادی است. بر اساس این رنکینگ نیما عالمیان در رده سنی بزرگسالان بیشترین صعود در بخش مردان و البته در میان بازیکنان ایرانی داشته است. در حالیکه برادر وی نوشاد عالمیان از رده ۷۰ به ۷۶ سقوط کرده است. البته بیشترین سقوط مربوط به افشین نوروزی کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز است که با ۲۱ پله سقوط در رده ۲۲۸ ایستاده است.

همچنین در بخش بانوان رنکینگ جهانی فدراسیون تنیس روی میز فاطمه جمالی فر تنها بازیکنی است که صعود داشته است. البته صعود وی در رده جوانان است، این بازیکن در رده بزرگسالان با ۱۱ پله سقوط مواجه شده است.

اما اتفاق خوب در مورد وضعیت بازیکنان تنیس روی میز ایران در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی، این است که حمیدرضا طاهرخانی، پوریا عمرانی و آرمان حاجی ئی همراه با مهشید اشتری و صبا صفری وارد رنکینگ جدید شده اند.

رده بندی پینگ پنگ بازان ایران در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز به شرح زیر است:

بخش مردان

*نوشاد عالمیان: ۶ پله سقوط و قرارگرفتن در جایگاه ۷۶

* نیما عالمیان: ۵ پله صعود و قرار گرفتن در جایگاه ۱۲۸

* افشین نوروزی: ۲۱ پله سقوط و قرار گرفتن در جایگاه ۲۲۸

* میعاد لطفی: ۴ پله صعود و قرارگرفتن در جایگاه ۳۲۱

*امین میرالماسی: ۱۱ پله سقوط و قرارگرفتن در جایگاه ۴۲۱

* امین احمدیان: ۱۸ پله صعود و قرارگرفتن در جایگاه ۴۳۶ (این بازیکن در رده سنی جوانان با ۲۰ پله صعود صاحب جایگاه ۵۶ است).

* سروش امیری نیا: ۱۷ پله سقوط و قرارگرفتن در جایگاه ۴۹۶

* محمدعلی روئین تن: ۴ پله صعود و قرارگرفتن در جایگاه ۵۱۴

* امیرحسین هدایی: ۲۰ پله سقوط و قرارگرفتن در جایگاه ۵۲۴

- در رنکینگ بخش مردان حمیدرضا طاهرخوانی، پوریا عمرانی و آرمان حاجیئی با ورود به رنکینگ به ترتیب صاحب جایگاه ۳۹۵، ۴۲۵ و ۶۴۱ شده اند.

بخش بانوان

* ندا شهسواری: ۴ پله سقوط و قرارگرفتن در جایگاه ۲۵۷

* مریم صامت: ۱۳ پله سقوط و قرارگرفتن در جایگاه ۳۴۵

* فاطمه جمالی فر: ۱۱ پله سقوط و قرارگرفتن در جایگاه ۵۶۷ (این بازیکن در رده جوانان با ۲۹ پله صعود صاحب جایگاه ۲۳۳ است).

- مهشید اشتری و صبا صفری بازیکنانی هستند که با ورود به رنکینگ جهانی صاحب جایگاه ۵۵۸ و ۶۱۲ شده اند. رنکینگ این دوبازیکن در رده جوانان به ترتیب ۳۳۷ و ۲۷۲ است.