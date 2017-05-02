القاعده یمن با نیروهای مورد حمایت آمریکا همدست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «قاسم الریمی» رهبر شاخه القاعده یمن می گوید اعضای این گروه تروریستی اغلب در کنار نیروهای وابسته به دولت یمن که از حمایت آمریکا برخوردار است با حوثی ها جنگیده اند.

علنی شدن این مطلب که ائتلاف تجاوز به یمن به سرکردگی عربستان سعودی در جنگ نابرابر علیه شیعیان به یک گروه تروریستی متوسل شده است، تا حد زیادی موجب اضطراب متجاوزین خواهد شد.

این در حالی است که آمریکا برای بازداشت الریمی ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است و ادعا می کند یکی از هدف های اصلی بمباران هایی که در ۴ ماه گذشته شدت گرفته، کشتن او بوده است!

الریمی می گوید در کنار همه برادران به اصطلاح مسلمانش و در همراهی با همه گروه های مسلح از جمله اخوان المسلمین و مردانی از قبایل سنی، علیه حوثی های یمن جنگیده است.

الریمی در این باره که دقیقا منظورش از جنگیدن در کنار سایر گروه های مسلح چیست، توضیحی نداد اما ظاهرا القاعده به صورت بالفعل به یکی از همراهان «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری یمن و ائتلاف سعودی تبدیل شده است حال آنکه از اواخر ۲۰۱۴، جنگ یمن به ویرانی زیرساخت های شهری، سوء تغذیه گسترده و مرگ بیش از ۱۰ هزار نفر منجر شده است.