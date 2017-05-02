انتقال جریان برق با سرعت نور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ساینس الرت، محققانی از آمریکا و چین روی ویژگیهای حیرت انگیز مواد کوانتومی دو بعدی کار می کنند که در نهایت می تواند گرافن را در جایگاه ماده ای استثنایی برای آینده قرار دهد و روند محاسبات را متفاوت از امروز کند.

این دسته از مواد از یک ویژگی بسیار مهم برخوردارند. آنها این قابلیت را دارند که جریان برق را با سرعتی نزدیک به سرعت نور از خود عبور دهند. حالا محققان امیدوارند که این مواد را به عنوان جایگزینی برای سیلیکون در نسل بعدی رایانه های با سرعت ماورای تصور به کار گیرند.

اما این تنها بخشی از هیجان نهفته در چشم اندازی است که برای این مواد ترسیم می شود. محققان به گامهای بلندتر دیگری هم فکر می کنند. آنها امکان استفاده از این مواد به عنوان مبنا و اساس ابرخازن جدیدی را بررسی می کنند که می توان از آن در آینده برای بالعکس کردن جریان زمان هم استفاده کرد.

ژینگ ژیا از دانشگاه کالیفرنیا که در این پروژه تحقیقاتی حضور دارد می گوید: ما به آن چیزی نزدیک می شویم که در واقع نظریه های دست نیافتنی است. در پایان محصولی با کارایی زیادی تولید می کنیم.

او ادامه داد: آن چه که هم اکنون مورد بررسی قرار می دهیم مبنای طراحی و تولید رایانه های کوانتومی است که طی ۱۰۰ سال آینده وارد زندگی انسانها خواهد شد.

این محقق و محققان دیگری از آمریکا و چین از مدتها پیش مشغول بررسی قابلیتهای حیرت انگیز یک سری از مواد کوانتومی هستند که تصور می شود روند محاسبات را در رایانه ها دگرگون خواهند کرد.