به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی پیش از ظهر سهشنبه در حاشیه مراسم سپاس معلم دبیرستان دخترانه شاهد اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: آموزشوپرورش زیربنای توسعه جوامع محسوب میشود.
وی افزود: هر جامعهای آرمان توسعه پایدار دارد میبایست به توسعه آموزشوپرورش خود اقدام کند و نگاه سرمایهگذاری را در این حوزه داشته باشد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برای تحقق چنین دیدگاهی افزایش اعتبارات آموزشوپرورش کشور به میزان ۱۱ درصد مطرح شده بود.
کریمی افزود: با نظر مثبت مجلس شورای اسلامی چهار هزار میلیارد تومان به اعتبارات این حوزه اختصاص یافت تا بتوان به واسطه آن بخشی از مطالبات فرهنگیان از سالهای گذشته را پرداخت کرد.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه حفظ و ارتقا کرامت انسانی فرهنگیان در این تصمیم مجلس جاری و ساری است، انتظار میرود بخش قابلتوجهی از مطالبات فرهنگیان امسال پرداخت شود.
به گفته نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی علاوه بر این افزایش اعتبارات در سال جاری میتواند پایه بهبود اعتبارات سال ۹۷ نیز باشد.
کریمی تأکید کرد: معلمان نقش قابلتوجهی در تربیت نسل آینده را ایفا میکنند و هرگونه سرمایهگذاری در حوزه تعلیم و تربیت تأثیر مثبتی در پرورش مطلوب نسل آینده دارد.
