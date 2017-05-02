کاندیداها برای رسیدن به اهداف سیاسی دین و مذهب را ابزار نکنند

شیخ احمد عالی زاده در گفتگو با مهر ضمن تاکید بر حضور فعال و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: مردم به احدی اجازه نخواهند داد که عده ای بیایند برای رسیدن به اهداف سیاسی و مقاصد دنیوی خود دین و مذهب را ابزار قرار دهند.

عالی زاده افزود: طی نشستی که اعضای محترم شورای روحانیت و امامان جمعه اهل سنت محلات بندرعباس با یکدیگر داشتند مقرر شد اطلاعیه ای در حمایت از نامزد های انتخاباتی به نام جامعه اهل سنت صادر نکنند.

وی همچنین خبری را که عده ای آنرا در فضای مجازی در حمایت از برخی کاندیداها به نام این جامعه پخش کرده اند و برخی خبرگزاری ها نیز به ترویج آن دامن زده اند عاری از صحت دانست.

وی افزود: افرادی که معمولاً در چنین مناسبت هایی از طرف این جامعه اقدام به تصمیم گیری می کنند و با ابزار قراردادن مذهب می خواهند کاندیداهای مورد نظر خودشان را به مردم تحمیل نمایند در واقع زمینه های منزوی کردن خود را از جامعه ای که به آن تعلق دارند فراهم می کنند.

عالی زاده گفت: ملاک رأی مردم است و اهل سنت نیز بدون تعصبات مذهبی با حکمت و درایت مانند سایر هموطنان خویش به نامزد های توانمند واصلح رأی خواهند داد.

وی اظهارداشت: مشارکت گسترده و حضور پرشور و شعور مردم در پای صندوق‌های رأی، سپری محکم در برابر نفوذ و تجاوز بیگانگان است به همین دلیل حضور در پای صندوق‌های رأی یک واجب شرعی خواهد بود.

وی اضافه کرد: مردم پشتوانه محکمی برای انقلاب و نظام بوده و در این دوره نیز با توجه به حساسیت در منطقه و جهان، مشارکت گسترده و پرشور آن‌ها تأثیر بیشتری خواهد داشت.

وی بابیان اینکه برای بالا بردن عزت و آبروی نظام در انتخابات شرکت می‌کنیم زیرا این حضور اقتدار ایران در دنیا را تداوم می‌بخشد، خاطرنشان کرد: دشمنان از اکنون به رفتار ملت ایران چشم دوخته‌اند و در هفت اسفند نیز ما را رصد خواهند کرد به همین دلیل ما باید با رفتن به پای صندوق‌های رأی توطئه‌های آن‌ها را خنثی کنیم.

شیخ عالی زاده بابیان اینکه هفت اسفند تجدید بیعت با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب است افزود: همچنین شرکت در انتخابات به منظور حفظ استقلال کشور و تقویت نظام جمهوری اسلامی است.

به گفته وی، برای بی‌اثر کردن توطئه‌های دشمنان و به کوری چشم بدخواهان ایران، همه باید در انتخابات هفت اسفند شرکت کنیم و از تمامی برداران شیعه و سنی دعوت می‌کنم تا در این روز مهم بار دیگر دشمنان را ناامید کنند.