به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بهنام‌نیا صبح سه‌شنبه در بازدید از حوزه‌های امتحانی دوره‌های مختلف سواد آموزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان بوشهر اظهار داشت: توسعه سوادآموزی به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار اموزش و پرورش است و در این راستا طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی اجرا شده است.

وی از اجرای طرح باسوادی اولیای دانش آموزان خبر داد و افزود: در راستای اجرای این با تویع فرم‌هایی در بین دانش‌اموزان در سال تحصیلی جاری طرح ۳۶۳ نفر اولیای بی‌سواد شناسایی شد.

رئیس اداره سواد آموزی معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: این طرح یکی از اولویت‌های امسال است که زمینه افزایش سطح سواد اولیا دانش آموزان را فراهم می‌سازد و در رشد دانش‌آموزان نیز تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اهمیت باسواد شدن اولیای دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان در کنار اولیای باسواد بهتر می‌توانند مسائل را تجزیه تحلیل کنند.

بهنام‌نیا با بیان اینکه قانون مبنای اجرای همه برنامه‌ها است، افزود: رعایت مقررات و نظارت دقیق منجر به سلامت کامل امتحانات می‌شود و همه فعالیت‌های و تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس قانون و دستورالعمل انجام شود.