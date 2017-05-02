  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۰۲

رئیس اداره سوادآموزی بوشهر:

اولیای بی‌سواد زیر ۵۰ سال دانش‌آموزان استان بوشهر آموزش می‌بینند

اولیای بی‌سواد زیر ۵۰ سال دانش‌آموزان استان بوشهر آموزش می‌بینند

بوشهر - رئیس اداره سوادآموزی معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: امسال طرح باسواد کردن اولیای بی‌سواد زیر ۵۰ سال دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بهنام‌نیا صبح سه‌شنبه در بازدید از حوزه‌های امتحانی دوره‌های مختلف سواد آموزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان بوشهر اظهار داشت: توسعه سوادآموزی به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار اموزش و پرورش است و در این راستا طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی اجرا شده است.

وی از اجرای طرح باسوادی اولیای دانش آموزان خبر داد و افزود: در راستای اجرای این با تویع فرم‌هایی در بین دانش‌اموزان در سال تحصیلی جاری طرح ۳۶۳ نفر اولیای بی‌سواد شناسایی شد.

رئیس اداره سواد آموزی معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: این طرح یکی از اولویت‌های امسال است که زمینه افزایش سطح سواد اولیا دانش آموزان را فراهم می‌سازد و در رشد دانش‌آموزان نیز تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اهمیت باسواد شدن اولیای دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان در کنار اولیای باسواد بهتر می‌توانند مسائل را تجزیه تحلیل کنند.

بهنام‌نیا با بیان اینکه قانون مبنای اجرای همه برنامه‌ها است، افزود: رعایت مقررات و نظارت دقیق منجر به سلامت کامل امتحانات می‌شود و همه فعالیت‌های و تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس قانون و دستورالعمل انجام شود.

کد مطلب 3967861

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها