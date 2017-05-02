مرکز درمان ناباروری اردبیل توسط وزیر بهداشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل صبح سه‌شنبه در حاشیه افتتاح این مرکز به خبرنگار مهر گفت: این مرکز به همراه ۱۴ مرکز درمان ناباروری دیگر در سطح کشور توسط وزیر بهداشت از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح شد.

قدرت اخوان اکبری تصریح کرد: افتتاح اصلی این مرکز هم‌زمان با حضور وزیر بهداشت در اردبیل یعنی ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: مرکز درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی استان در هزار و ۷۰۰ متر مربع با اعتبار بالغ بر دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان احداث شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اذعان به فعالیت مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان، اضافه کرد: این مرکز فوق تخصصی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی بوده و بی‌شک با مرکز درمانی جهاد دانشگاهی نیز همکاری‌هایی خواهد داشت.

اخوان اکبری با تأکید به اینکه استان اردبیل یک استان مرزی است، اضافه کرد: این مرکز می‌تواند مورد استفاده مسافران خارجی از جمله اتباع آذری نیز قرار گیرد.

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری اردبیل در خیابان آیت‌الله کاشانی ابتدای کوچه حاج قهرمان واقع شده است.