برنامه سفر رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک به ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، رئیس کمیته ملی پارالمپیک که به دعوت کمیته ملی پارالمپیک کشورمان در ایران حضور خواهد داشت، در نخستین روز با دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان دیدار خواهد داشت.



بنا بر همین گزارش فیلیپ کریون روز پنج شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه مسابقات دو و میدانی قهرمانی معلولان و جانبازان را در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران افتتاح خواهد نمود.



بازدید از کمپ تیم های ملی و فدراسیون جانبازان و معلولان بخش دیگری از برنامه های پیش بینی شده رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک در روز پنج شنبه می باشد.



بنا بر همین گزارش فیلیپ کریون دو سفر به استان های فارس و اصفهان خواهد داشت. همزمان با سفر سر فیلیپ کریون به فارس، وی ضمن ملاقات با خانواده مرحوم بهمن گلبار نژاد ورزشکار جانباز کشورمان که پس از وقوع سانحه ناگوار در پارالمپیک 2016 ریو جان خود را از دست داد، با مقامات ورزشی استان و ورزشکاران پارالمپیکی استان فارس دیدار خواهد داشت.



سفر دوم استانی سر فیلیپ کریون استان اصفهان است. بازدید ازمجموعه ورزشی جدید پارالمپیک اصفهان، دیدار با ورزشکاران پارالمپیکی استان و ملاقات با مسئولین استانی از مهمترین برنامه های رییس کمیته بین المللی پارالمپیک در استان اصفهان خواهد بود.

رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک روز دو شنبه هجدهم اردیبهشت ماه پس از بازگشت به تهران در نشست خبری شرکت خواهد کرد.