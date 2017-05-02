لیست رسمی اصولگرایان شیراز اعلام نشده است

مجید فروردین در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت حضور اصولگرایان در انتخابات شورای شهر شیراز یادآور شد: طی مدت گذشته جلسات مختلفی با حضور کاندیداهای اصولگرای دارای شرایط برگزار شده است.

وی ادامه داد: بررسی وضعیت همچنان ادامه داد و تاکنون هیچ لیستی به عنوان لیست رسمی کاندیداهای اصولگرای شیراز اعلام نشده است.

سخنگوی اصولگرایان در خصوص یک لیست منتشر شده در فضای مجازی نیز گفت: لیستی به طور قانونی و رسمی از طرف اصولگرایان تاکنون منتشر نشده است اما شاید هم همین لیست باشد.

فروردین با اشاره به اینکه ستادهای حجت الاسلام رئیسی از لیست شورای شهر حمایت نمی کنند، گفت: هیچگونه مداخله ای در ستاد حجت الاسلام رئیسی و لیست اصولگرایان شورای شهر شیراز وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته لیستی شامل رضی حدائق( معاون استانداراسبق فارس) محسن اردکانی( معاون عمرانی استاندار اسبق فارس)، رضا محمدیان، احسان اصنافی، محسن معین، سیروس پارک فطرت، امیر حسین جمشیدی، محمد رضا هاجری، زهرا یقطین، محمد تقی تذروی، محسن ارکیا، مهدی رضایی و محمود رضا طالبان به عنوان لیست کاندیداهای اصولگرایان شیراز برای حضور در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر شیراز منتشر شد.

از این لیست ۷ نفر در حال حاضر عضو شورای شهر شیراز هستند.