۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۱۸

همزمان با سالروز شهادت شهید مطهری؛

زنگ «سپاس معلم» در مدارس شهرستان صومعه سرا نواخته شد

صومعه سرا- زنگ «سپاس معلم» همزمان با سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری در مدارس شهرستان صومعه سرا نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان آموزش و پرورش شهرستان صومعه سرا همزمان با ۱۲ اردیبهشت ماه سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری زنگ «سپاس معلم» در مدارس این شهرستان و به صورت نمادین در مدرسه عفاف نواخته شد.

رئیس آموزش و پرورش صومعه سرا در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن روز و هفته معلم، اظهار کرد: معلمی شغل انبیاء است و در جامعه اسلامی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

مهرداد فیض بخش به نقش معلمان در تعلیم و تربیت آینده سازان کشور اشاره کرد و افزود: معلمان به نوعی در توسعه و رشد جوامع نقشی تأثیرگذار داشته که این نقش غیر قابل انکار است.

وی با اشاره به اینکه هیج کشوری بدون آموزش به توسعه دست نخواهد یافت، گفت: رشد، ترقی و پیشرفت کشور در عرصه های مختلف به خاطر تلاش و پشتکار معلمان است.

رئیس آموزش و پرورش صومعه سرا با بیان اینکه در همه اعصار معلمان دارای دو نقش مربیگری و معلمی بوده اند، ادامه داد: مربیگری به معنای انتقال علوم آموختنی به دانش آموز است .

به گفته این مسئول نقش معلمی، معطوف به پرورش شخصیت دانش آموز بوده که جایگاه معلم را فراتر از دیگر افراد جامعه کرده زیرا می تواند با ایفای نقش هدایتگری خود به ترویج اخلاق و آیین زندگی در جامعه بپردازد.

کد مطلب 3967869

