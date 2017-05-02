وقوع رگبارهای شدید باران با احتمال بارش تگرگ در کردستان

بهرام چاره خواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: درطول روز گذشته شاهد افزایش پوشش ابر و وزش باد واز اواخر وقت هم بتدریج با رگبارهای باران بودیم.

وی عنوان کرد: با توجه به بررسی آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی از امروز سه شنبه لغایت روز پنج شنبه ضمن تقویت سامانه بارشی و گذر امواج ناپایدار و فعال بارشی از سطح استان موجب رشد و افزایش ابر رگبارهای شدید باران، رعد و برق و با احتمال تگرگ می شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین فعالیت امواج بارشی در امروز و چهارشنبه هفته جاری است، بیان کرد: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب بارش ها شدیدتراست.

کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان کردستان اظهارداشت: امکان آبگرفتگی معابر شهری و روستایی، سیلاب و تندبادهای موقت وجود دارد.

چاره خواه یادآورشد: از امروز تا آخر هفته به دلیل شرایط تشکیل و گسترش گردو خاک بر روی عراق و سوریه بخشی از آن به استان منتقل می شود و کیفیت هوا و دید را کاهش می دهد.