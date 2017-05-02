۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴

در جمع خبرنگاران مطرح شد:

تأکید وزیر علوم بر تعامل با دانشگاه آزاد

وزیر علوم بر تعامل بیشتر با دانشگاه آزاد تأکید کرد و گفت: اسامی سرپرستان دانشگاه‌های شهید بهشتی، ملایر، اردکان و یکی، دو دانشگاه دیگر برای تائید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه «عرضه و تقاضای پژوهشی» در پاسخ به سؤالی درباره تعامل با دانشگاه آزاد اظهار داشت: دانشگاه آزاد هم یک دانشگاه است، مانند دانشگاه‌های دیگر و باید با وزارت علوم برای دریافت مجوز رشته‌ها، ایجاد رشته‌ها و موارد دیگر تعامل داشته باشد.

وی در پاسخ به سؤالی که عنوان شد آقای ولایتی بر تعامل با وزارت علوم تأکید دارد، گفت: ما نیز بر تعامل با دانشگاه آزاد تأکید داریم و باید این تعامل‌ها بیشتر شود.

فرهادی درباره سرپرست دانشگاه‌ها نیز گفت: اسامی سرپرستان دانشگاه‌های ملایر، شهید بهشتی، اردکان و یکی، دو دانشگاه دیگر را برای تائید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده‌ایم.

زهرا سیفی

