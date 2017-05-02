تدوین برنامه در دانشگاه صنعتی همدان برمبنای چشم اندازهای نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت استاد مطهری، روز معلم و هفته آموزش از مدرسان و استادان حوزه آموزش دانشگاه صنعتی همدان تجلیل شد.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان در این مراسم پیشرفت های چشمگیر و افتخارات سال های اخیر دانشگاه صنعتی همدان را مرهون تلاش ها و خدمات تمامی دانشگاهیان این دانشگاه و در رأس آنها استادان شایسته و خدمتگذار این مجموعه دانست.

محمود نیلی توجه به گفتمان علم و دین به عنوان گفتمان های اصیل نظام و انقلاب، دوری از حواشی و حرکت همراه با برنامه برمبنای چشم اندازهای اصلی نظام را مهمترین رویکرد این دانشگاه عنوان کرد.

وی افزود: با اقدامات زیربنایی صورت گرفته در سال های گذشته، ضمن مشاهده آثار ارزشمند این برنامه ها در کوتاه مدت، در آینده نه چندان دور نیز شاهد جهش قابل توجه دانشگاه صنعتی همدان در مقایسه با سایر مراکز آموزش عالی کشور خواهیم بود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر و منظم شوراهای تخصصی دانشگاه صنعتی همدان از جمله شورای دانشگاه، شورای فرهنگی، شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی، شورای پژوهشی ایجاد فضای مناسب برای تبادل افکار و اخذ تصمیمات را از جمله نتایج تشکیل این شوراهای تخصصی عنوان کرد.

نیلی با اشاره به هماهنگی تمامی برنامه ها واقدامات مجموعه مدیریت دانشگاه صنعتی همدان با اسناد بالادستی، قوانین و آئین نامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار امیدواری کرد: با پیگیری و اجرای منظم این برنامه ها شاهد پیشرفت و تعالی روزافزون این دانشگاه در تمامی حوزه ها باشیم.

در پایان این مراسم از اساتید دانشگاه صنعتی همدان تجلیل شد.