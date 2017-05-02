وزارت نیرو از «تولید برق از زباله» حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودی در حاشیه نخستین نشست تخصصی و کارگاه های آموزشی امنیت آبی در سکونتگاه های انسانی در شرایط کم آبی در جمع خبرنگاران از تازه های وضعیت تولید برق از پسماندها و زباله ها در تهران گفت: با وجود اینکه تولید این نوع انرژی هزینه بر است اما وزارت نیرو به منظور رونق این نوع از تولید برق به دلیل تازگی آن حمایت کرده و برق تولید با این روش را به قیمت بالایی خریداری می کند.

وی تصریح کرد: البته این سبک از تولید انرژی رشد چندانی نکرده و در صورتی که حمایت های لازم از آن انجام نشود نمی توان به توسعه و رشد آن امیدوار بود.

او ادامه داد: در مناطق جنوبی تهران برای تولید برق از انرژی های حاصل از فاضلاب در حد طرح های اولیه و پایلوت برنامه ریزی شده است گفت: این برنامه ریزی ها به بهره برداری رسیده است که تولید کننده برق این پروژه حوزه آب وزارت نیرو و خریدار آن بخش برقی این وزارتخانه است.

محمودی همچنین با تاکید بر اینکه ظرفیت تولید برق کل کشور رقمی معادل ۷۶ هزار مگاوات است گفت: در این سبد تنها ۲.۵ مگاوات از طریق زباله تامین می شود که به این ترتیب می توان گفت ظرفیت محدودیتی اما به دلیل تازگی و نوپا بودن این صنعت لازم است که از آن حمایت شود. از سوی دیگر باید گفت این بخش تنها حوزه ای است که وزارت نیرو در آن هیچ بدهی ندارد و تمام پرداخت های خود را به موقع انجام داده است.

به گفته این مقام مسئول طرح تولید برق از طریق زباله در مناطق جنوبی تهران می توان سه مگاوات برق تولید کرد، به این ترتیب می توان گفت ایران در صنعت برق جایگاه مطلوبی در منطقه خاورمیانه دارد، چراکه از میزان ۷۶ هزارمگاوات ظرفیت برقی موجود کشور ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات تامین برق انجام می شود.

قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: رشد مصرف برق در فصل تابستان امسال حدود ۷درصد پیش بینی شده است که دو تا ۲.۵ درصد آن به دلیل رشد بخش صنعتی کشور است. اما در زمینه خاموشی یا عدم خاموشی در فصل تابستان عمده دلایل به نوع مصرف کاربران بازمی گردد.

او همچنین با بیان اینکه بارش های امسال نسبت به سال های گذشته تغییر و تحولاتی را تجربه کرده است، گفت: در برخی از مناطق کویری و نیمه کویری بارش ها نسبت به سال گذشته روند کاهشی را تجربه کردند و همچنین مناطقی که در کوهپایه ها و جاهایی که مناطق پربارش بود کاهش بارندگی را تجربه کردند.

به گفته این مقام مسئول برخی از شهرهای کشور در زمینه آبرسانی در روزهای گرم سال نیازمند توجه بیشتری هستند، گفت: شهرهایی مانند اصفهان و شهرهای اطراف آن، حوزه شمالی استان فارس و شیراز، شهر یزد و بخش هایی از استان کرمان نیازمند توجه بیشتری در حوزه آبرسانی است. این در حالیست که در مجموعه وزارت نیرو آمادگی بیشتری نسبت به سال گذشته برای تامین آب شرب هموطنان دارد.