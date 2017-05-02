به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی کنفدراسیون کشتی آفریقا همزمان با رقابت های قهرمانی قاره سیاه با حضور «نناد لالوویچ» رئیس اتحادیه جهانی در مراکش برگزار شد. در پایان این مجمع"فواد مسکوت" عضو هیات رئیسه اتحادیه جهانی بار دیگر به عنوان رئیس کنفدراسیون کشتی قاره آفریقا انتخاب شد.

حمید بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون کشتی به دلیل حمایت هایی که فدراسیون کشتی ایران از این رشته در قاره آفریقا دارد مورد توجه و استقبال ویژه مسئولان کشتی این قاره قرار گرفت.وی همچنین در نشستی که با حضور لالوویچ و مسئولان توسعه کشتی اتحادیه جهانی در رباط برگزار شد، حضور یافت و نقطه نظرات ایران در زمینه توسعه هر چه بیشتر کشتی در دنیا را مطرح کرد.

نایب رئیس فدراسیون کشتی کشورمان در این خصوص گفت: در این سفر همچنین به صورت جداگانه با ۱۰نفر از روسای فدراسیون های کشتی قاره آفریقا جلساتی را برگزار کردیم و آنها در این نشست‌ها خواستار افزایش همکاری‌ها در جهت اعزام مربی به این کشورها و همچنین حضور مربیان و کشتی گیران آن ها در ایران در راستای دانش افزایی و رشد هر چه بیشتر کشتی در کشورهای خود بودند.

وی خاطر نشان کرد: به اذعان مسئولان کنفدراسیون کشتی قاره آفریقا از زمان همکاری و تعامل مناسب بین ایران و کشورهای این قاره تعداد تیم های حاضر در رقابت‌های قهرمانی قاره آفریقا افزایش چشمگیری یافته به نحوی که در مسابقات امسال ٤٤ کشور حضور داشتند.

بنی تمیم در پایان گفت: این موضوع نشان می‌دهد ایران در برنامه های خود برای توسعه کشتی در دنیا و از این طریق کمک به حفظ همیشگی این ورزش در المپیک قدم های خوبی را برداشته و برای نقش آفرینی بیشتر این راه را ادامه می دهد.