۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

دادستان کرمان:

عاملان گروگانگیری در شهر کرمان دستگیر شدند

کرمان - دادستان عمومی و انقلاب کرمان از وقوع یک فقره آدم ربائی در شهر کرمان خبر داد و گفت: گروگان گیران از اتباع غیر مجاز افغانی بوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: متهم (ذ. ح) با سوار کردن یکی از کارگران افاغنه میدان کوثر شهر کرمان  به بهانه انجام یکسری کار ساختمانی وی را به یکی از شهرک های حاشیه شهر کرمان می برد.

وی افزود: گروگانگیر سپس با آب حاوی مواد بیهوش کننده اقدام به بیهوشی این فرد می کند و پس از دو روز گروگانگیری، خانواده وی مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به حساب گروگانگیران واریز می کنند و سپس آزاد می شود.

وی عنوان کرد: پس از دریافت این گزارش، رسیدگی به این موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت و طی یکسری اقدامات اطلاعاتی از سوی پلیس اطلاعات و امنیت کرمان دو نفر از گروگانگیران در حاشیه شهر کرمان دستگیر و پرونده در حال رسیدگی و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است و متهمان درحال حاضر در  بازداشت به سر می برند.

