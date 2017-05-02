۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰

فرمانده سپاه تنگستان:

معلمان در مقابله با جنگ نرم دشمن نقشی پررنگ و کارساز دارند

بوشهر - فرمانده سپاه تنگستان گفت: در جنگ نرم دشمنان نقش معلمان بسیار پر رنگ و کار ساز خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حیدری صبح سه‌شنبه در همایش سالروز شهادت استاد شهید مطهری(ره) و گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج تنگستان گفت: بهترین معلم خود خداوند تبارک و تعالی است که انبیا الهی را برای هدایت بشر و بیرون کردن مردم از جهالت  و رفتن به سمت جامعه ایمانی فرستاد.

وی افزود: اندیشه‌های ناب شهید مطهری در مسیر اعتلای نظام اسلامی ما بسیار موثر است و باید مورد نظر و کانون توجه دوستداران نظام باشد که البته ما در مجموعه بسیج به نهادینه کردن تفکرات این شهید و استاد والا مقام برنامه های متنوعی را تدارک دیده‌ایم.

حیدری اضافه کرد: دشمن از همان ابتدایی‌ترین لحظه‌های پیروزی انقلاب فکر تغییر مسیر انقلاب را به سمت سقوط طراحی کرد و در بین نظریه پردازان قدرت‌های استکباری نیز همواره براندازی نظام ما به عنوان یک مسئله مهم و مورد تاکید دشمنان بوده است.

وی بیان داشت: شهید مطهری قربانی جنگ نیمه سختی بود که دشمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ترور شخصیت‌ها آن را کلید زد و این متفکر عالی‌قدر با فتنه گروه شیطانی فرقان به درجه شهادت نائل شد.

حیدری گفت: بعد از این فتنه جنگ نیابتی دشمن در دوران دفاع مقدس علیه ما شکل گرفت تا به فرمایش امام راحل ما در این برعه از زمان  آزمایش پس دهیم و مسیر پیشرفت را هر چند با طعم جنگ طی نماییم.

وی تصریح کرد: از سال‌های پس از جنگ تا کنون دشمن با هدف قرار دادن باورهای ما سعی در تغییر اعتقادات دارد و جنگ نرم دشمن از سال‌های ۶۸ تا کنون ادامه دارد که در کلام رهبری معظم انقلاب همواره مورد تاکید و مسیر مبارزه مشخص شده است.

فرمانده سپاه تنگستان گفت: امروز با وجود جنگ نرم دشمنان نقش معلمین بسیار پر رنگ و کار ساز خواهد بود که البته چراغ راه و هدایت امروز بشریت معلمین هستند که از ابتدایی‌ترین سال‌های زندگی فرد با آن سر و کار دارند و راه تعلیم و تربیت در مسیر واقعی و درست را به آنها نشان می‌دهند.

وی بیان داشت: دشمن هرگز در مقابل نظام ما حتی لحظه‌ای خاموش ننشسته و با راه‌اندازی فتنه‌های متعدد در دوران عمر انقلاب به دنبال طرح‌ریزی نقشه‌های شوم خود بوده است که فتنه‌های ۷۸ و ۸۸ از جمله آن است.

حیدری ابراز داشت: فتنه بزرگ سال‌های ۷۸ و ۸۸ آزمون ولایت پذیری بود که عده‌ای در آن مردود شدند و افراد مخلص و فداکاری هم بودند که وفاداری خود را به نظام و انقلاب ثابت کردند.

این مقام مسئول افزود: معلمین بهترین تزریق کنندگان هوشیاری و بصیرت به بدنه جامعه هستند و باید در مقابل برنامه‌ریزی‌های شیطان صفتانه دشمنان همواره آماده بود و هر کس به نوبه خود وظیفه انقلابی اش را انجام دهد.

وی گفت: ما در انتخابات دو وظیفه اصلی داریم که یکی ایجاد فضا و زمینه برای حضور حداکثری مردم در این عرصه است که هر فرد با شرکت در انتخابات دین خود را به انقلاب ادا کرده و یک واجب و امانت الهی را به اجرا در آورده است.

فرمانده سپاه تنگستان تاکید کرد: انتخاب فرد اصلح وظیفه دیگر ما در انتخابات است که این انتخاب بایستی بر اساس معیارهایی چون دین باوری و اهتمام به ارزش‌های الهی توسط کاندیدای منتخب باشد و در مرحله بعد باید ولایت مدار واقعی باشد که نه در زبان بلکه در مرحله عمل التزام خود را به ولایت اثبات کرده باشد.

