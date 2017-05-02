نگرانی مرکل از پوست اندازی مستأجرین الیزه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-حنیف غفاری: اظهارات اخیر امانوئل ماکرون، نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در خصوص شرایط فعلی اتحادیه اروپا مورد توجه اکثر رسانه های اروپایی قرار گرفته است.

ماکرون که مطابق آخرین نظرسنجی های صورت گرفته در فرانسه قادر به کسب حدود 60 درصد از آرای عمومی در دور دوم انتخابات خواهد بود از اکنون خود را رئیس جمهور جدید فرانسه می داند.

اکثر کشورها و سیاستمداران اروپایی نیز از حضور ماکرون در کاخ الیزه استقبال کرده و او را به مارین لوپن نامزد جبهه ملی (جریان راست افراطی) ترجیح می دهند. با این حال، ماکرون از اکنون نشان داده است که در مقابل آنگلا مرکل و دیگر طرفداران وضعیت موجود در اروپا بازیگری منفعل نخواهد بود.

ماکرون اخیرا در مصاحبه با شبکه بی بی سی عنوان کرده است: «اتحادیه اروپا باید اصلاح شود. بسیاری از شهروندان کشورهای مختلف اروپایی از وضعیت کنونی در اتحادیه اروپا رضایت ندارند. آنها نسبت به وضعیت فعلی ناامید هستند. در صورتی که این وضعیت اصلاح نشود، امکان خروج فرانسه از اتحادیه اروپا وجود دارد. ما باید نسبت به واقعیات توجه داشته باشیم. مردم اروپا هم اکنون خشمگین و ناراحت هستند. در چنین شرایطی وظیفه من اجرای اصلاحات بنیادین در اتحادیه اروپاست....»

اگرچه سران اتحادیه اروپا در صددند شکست احتمالی لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را به مثابه پیروزی اروپای واحد در پاریس جلوه دهند اما به نظر می رسد این تصور کاملا اشتباه است!

نباید فراموش کرد که احزاب سنتی فرانسه یعنی دو حزب جمهوریخواه و سوسیالیست عملا از راهیابی به دور دوم انتخابات بازمانده و جبهه ملی فرانسه برای نخستین بار به دور نهایی انتخابات راه یافته است.

از سوی دیگر، ماکرون نیز با وجود پایبندی نسبت به ایده اروپای واحد، شرایط فعلی در این مجموعه را به هیچ عنوان قبول ندارد! این موضوع سبب شده است تا ماکرون از اکنون برای اصلاح اتحادیه اروپا خیز بردارد.

هنوز مشخص نیست برنامه اصلاحی ماکرون برای مواجهه با وضعیت موجود در اروپا چیست، اما اصلاحات وی در اروپا، بنیادین و ساختاری خواهد بود. این بدترین خبر ممکن برای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهد بود.

مرکل از بانیان ایجاد شرایط موجود در اروپا و اساسا نماد طرفداری از شرایط و سیاستهای موجود در اروپای واحد و منطقه یورو است. در چنین شرایطی برای صدر اعظم آلمان بسیار سنگین خواهد بود که ماکرون سخن از ایجاد اصلاحات ساختاری و بنیادین در اروپا به میان آورد.

در دوران ریاست جمهوری فرانسوا اولاند، رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه نه تنها نتوانست اقدامی در راستای اصلاح مشی موجود در اروپا صورت دهد، که عملا به یکی از طرفداران وضعیت موجود در این مجموعه تبدیل شد.

اولاند که با شعار حمایت از رشد اقتصادی (در مقابل ریاضت اقتصادی) به میدان آمده بود، عملا در مقابل آنگلا مرکل به بازیگری مغلوب تبدیل شد. با این حال به نظر می رسد ماکرون نسبت به اولاند کاملا جدی تر و باانگیزه تر باشد که این خود زنگ خطری برای صدر اعظم ژرمنها محسوب می شود.

بدون شک حضور ماکرون در کاخ الیزه مولد دردسرهایی برای آنگلا مرکل و همراهانش در اتحادیه اروپا خواهد بود و صدر اعظم آلمان در آینده ای نزدیک و پس از آسودگی از عدم راهیابی لوپن به کاخ الیزه، پروژه «مهار ماکرون» را کلید خواهد زد.

هم اکنون اصلی ترین دغدغه صدر اعظم آلمان، رای نیاوردن لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است اما در ماورای این دغدغه، او نمی تواند نگرانی خود را نسبت به مانور ماکرون در اروپای واحد کتمان کند.