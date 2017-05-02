زنگ سپاس معلم در ۱۰۰۰ مدرسه استان سمنان طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جهان پیش از ظهر سه شنبه در آیین نمادین نواخته شدن زنگ سپاس در دبیرستان پسرانه نمونه باقرالعلوم سمنان با بیان اینکه خوشبختانه در برهه زمانی زندگی می کنیم که بی سوادی ریشه کن شده است، از باسوادی ۹۸ درصد مردم استان خبر داد و ابراز داشت: باید تلاش شود تا سطح سواد در استان به ۱۰۰درصد ارتقا پیدا کند که این امر تلاش شبانه روزی و پیگیری همه نهادها و ارگان های مربوط به حوزه فرهنگی را می طلبد تا بتوانیم این آرمان را تحقق بخشیم.

وی با بیان اینکه در هفته معلم ۵۰ آموزگار نمونه استان سمنان تجلیل خواهند شد، ابراز داشت: معلمان به مثابه چراغی هستند که با در دست داشتن آن در تاریکی بسیاری از حقایق برای انسان روشن می شود که باید این شمع در جامعه مورد تکریم و احترام واقع شود لذا امیدواریم دانش آموزان نیز همواره یاد معلمان را گرامی بدارند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان با بیان اینکه بیش از ۹ هزار معلم در پنج هزار کلاس درس فعالیت آموزشی و پرورشی را در استان به عهده‌دارند، ابراز داشت: درجه و اهمیت مقام معلم در قرآن و اسلام بسیار سفارش شده است چرا که این قشر از جامعه سهم به سزایی در افزایش آگاهی مردم ایفا می کنند و شایسته است نه تنها امروز بلکه در تمام ایام سال هر زمان با معلمان پیشکوست مواجه شدیم دستان آنها را به نشانه قدرشناسی بفشاریم.

جهان در ادامه با تاکید بر اینکه در این روز باید از شهید والامقامی نام برد که همه عمر خود را در راه رستگاری انسان صرف کرد، افزود: شهید استاد مطهری دارای اندیشه های بلند، قلمی توانمند و بیانی فاخر، متعلق به همه نسل ها است که همین ویژگی او را از سایر هم ترازانش جدا و او را در مرتبه ای بلندتر قرار می دهد لذا باید آثار این شهید به ویژه در نسل جدید افکار و اندیشه های او مجدد در جامعه مطرح شود.

وی افزود: اولین معلمان ما امامان و پیامبرانی بودند که تلاش کردند انسان در مسیر هدایت و رستگاری قرار گیرد لذا معلمی نیز همان ادامه دهنده راه انبیا است که می کوشند تا با آموزش در زمینه های مختلف انسان را به درجات عالی در زمینه های علوم مختلف معرفت شناسی، عرفان و خدا شناسی، انسان را به کمال نزدیک تر کند لذا باید قدردان زحمات آنها در جامعه باشیم و همواره مقام معلم مورد تکریم قرار گیرد.