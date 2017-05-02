۴۳۰۰مددجوی کمیته امداد سمنان در دوره های آموزش خانواده شرکت کردند

سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خدمت رسانی فرهنگی به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، محوری‌ترین بخش حمایتی این نهاد محسوب می‌شود، به طوری که این فعالیت‌ها سبب شده تا سطح علمی و فکری این خانواده‌ها، افزایش یابد.

وی با بیان اینکه برگزاری کارگاه‌های آموزشی سبب می‌شود تا سطح فکری و فرهنگی خانواده‌های تحت حمایت از هر لحاظ ارتقاء یابد، گفت: این خدمات با هدف توانمند سازی فکری و فرهنگی افراد تحـت پوشش و ارتقاء کرامت انسـانی و عزت نفس خانواده ها و ایجاد نشاط اجتماعی ارائه می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان مخاطبان کارگاه های آموزش خانواده را زنان سرپرست خانوار، زنان مطلقه، دختران در شرف ازدواج، دختران بازمانده از تحصیل، نوعروسان و سالمندان برشمرد و افزود: برگزاری کارگاه های پیشگیری از اعتیاد، خدمات مشاوره ای تحصیلی، شغلی و خانوادگی به صورت فردی و گروهی از مهم ترین موضوعات دوره های آموزش خانواده محسوب می شود.

رضوی با تاکید بر اینکه درصدد هستیم با برگزاری کارگاه های آموزش خانواده، آگاهی لازم در خصوص توانمندسازی، خودکفایی و مقابله با آسیب های اجتماعی را به مددجویان منتقل کنیم، افزود: طی سال گذشته، چهار هزار و ۳۲۰ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان در ۹۲۰ دوره آموزش خانواده این نهاد شرکت کرده اند.

وی با بیان اینکه این دوره های آموزشی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال برگزار شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته، ۴۳۴ کلاس آموزش خانواده برای شش هزار و ۵۰۰ مددجو برگزار شد.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه اگر مددجویان از لحاظ مالی به خودکفایی دست یابند اما از لحاظ فرهنگی نتوانند به غنای لازم برسند زنجیره فقر ادامه خواهد داشت، افزود: خدمت رسانی فرهنگی به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، محوری‌ترین بخش حمایتی این نهاد محسوب می‌شود، به طوری که این فعالیت‌ها سبب شده تا سطح علمی و فکری این خانواده‌ها، افزایش یابد.

رضوی گفت: کمیته امداد با ارائه مشاوره‌های فرهنگی، دینی و برگزاری کلاس‌های آموزشی و مشاوره‌ای برای مددجویان توانسته است پایه‌های زندگی آنان را مستحکم کرده و از فروپاشی آن جلوگیری کند