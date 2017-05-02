به گزارش خبرنگار مهر، نشست چهاردهمین جشن بازیگر خانه تئاتر با حضور بهزاد فراهانی رییس انجمن بازیگران خانه تئاتر، بیژن افشار، مهدی میامی و پرستو کرمی اعضای انجمن و دست اندرکاران این دوره از جشن امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

در این نشست بهزاد فراهانی به ارائه گزارشی از روند ارزیابی آثار به صحنه رفته در تهران توسط داوران منتخب انجمن بازیگران خانه تئاتر پرداخت و گفت: ما به ۳ بازیگر زن، ۳ بازیگر مرد و یک انتخاب شورای داوری در جشن بازیگر جایزه می دهیم. همچنین قرار است یک بازیگر زن جوان و یک بازیگر مرد جوان نیز در این جشن معرفی شوند. همچنین قرار است در این جشن از یحیی دیوانی از گرگان، علی باسره از ایلام، فردوس کاویانی و آذر فخر از تهران تجلیل شود و از شهردار کاشان و کرمانشاه نیز قدردانی به عمل بیاید.

وی با اشاره به بودجه ۵ میلیون تومانی که از طریق خانه تئاتر برای برگزاری این جشن در اختیار انجمن بازیگران قرار گرفته است، اظهار کرد: حامی خصوصی دوره گذشته جشن، همه هزینه های برگزاری جشن چهاردهم را هم متقبل شده است.

رییس انجمن بازیگران خانه تئاتر درباره حواشی ایجاد شده درباره جوایز برگزیدگان دوره گذشته جشن که قرار بود قطعات زمینی باشد که حامی خصوصی وعده داده بود، یادآور شد: اسپانسر دوره قبل تعهد خود را نسبت به برگزیدگان جشن انجام داده و وکالت نامه ها به افراد داده شده است.

فراهانی ادامه داد: حامی خصوصی جشن در دوره گذشته متقبل شده بود که به برگزیدگان و داوارن جشن قطعات زمینی را به عنوان جایزه اهدا می کند که بعد به خاطر برخی پیشنهادات لجام گسیخته این تعداد بسیار بالا شد و تبدیل به توقعی از سوی برخی دوستان و همکاران ما در انجمن بازیگران. حامی خصوصی جشن بازیگر هیچ تعهدی به هیچ کس غیر از برگزیدگان جشن نداشت. این حامی خصوصی از جانبازان ۸ سال جنگ تحمیلی است و از دوستان و همکارانم درخواست دارم او را اذیت نکنند.

وی تصریح کرد: انجمن بازیگران هیچگونه تعهدی به هیچ کس غیر از برگزیدگان جشن ندارد.

در بخش دیگری از این مراسم مهدی میامی از دست اندرکاران جشن بازیگر و اعضای انجمن بازیگران خانه تئاتر درباره این دوره از جشن و کاندیداهای آن گفت: کاندیداها در دوره های گذشته زودتر معرفی می شدند اما برای اینکه برای هیچکدام از بازیگران این ناراحتی و سوء تفاهم ایجاد نشود که در داوری ها دیده نشده اند، کاندیداها در روز جشن اعلام می شود.

سپس بهزاد فراهانی درباره اینکه قرار بود چهاردهمین جشن بازیگر در تالار وحدت برگزار شود، اظهار کرد: دستور معاون هنری وزیر ارشاد بود که روز ۱۶ اردیبهشت ماه تالار وحدت در اختیار جشن بازیگر باشد اما وقتی برای انجام هماهنگی و امور مربوطه مراجعه کردیم به ما گفته شد که در این روز تالار وحدت در اختیار برنامه ای دیگر است.

وی افزود: یک هزار نفر تعداد اعضای انجمن بازیگران خانه تئاتر است و وقتی قرار است جشن بازیگر در سالن اصلی برگزار شود، تعداد زیادی از اعضا و حاضران در مراسم باید روی پله ها و زمین بنشینند. این در حالی است که این جشن در تالار وحدت می توانست با شرایط مناسب تری برگزار شود. متأسفانه وقتی همه قضایا پولی می شود، این اتفاقات رخ می دهد. خوشبختانه مجموعه تئاتر شهر با آغوشی باز سالن اصلی را در اختیار ما قرار داد.

میامی در پایان این نشست اعلام کرد که شورای مرکزی انجمن بازیگران خانه تئاتر قرار است کمیته دائمی جشن بازیگر را راه اندازی کند تا برای دوره های آینده این جشن، این کمیته برنامه ریزی لازم را داشته باشد.

چهاردهمین جشن بازیگر روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.