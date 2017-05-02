پیشرفت جوامع در گرو توانمندی فعالان آموزشی است

حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر با تکریم جایگاه معلم به نقش کلیدی معلمان در سازندگی جوامع تأکید کرد.

وی افزود: جایگاه معلم به حدی رفیع است که انبیا الهی هدف از بعثت خود را حضور در نقش تربیتی و معلمی جوامع عنوان کرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تأکید به اینکه موفقیت و توسعه آموزش‌وپرورش اساسی‌ترین مسئله در پیشرفت جامعه است، اضافه کرد: هر جامعه موفقی بر دانش و آگاهی استوار است.

ستوده متذکر شد: تنها زمانی می‌توان به پیشرفت دست یافت که معلمان به عنوان ستون تعلیم و تربیت نقش کلیدی خود را جامع و کامل ایفا کنند.

وی با تأکید به سفارش آیات متعددی در قرآن کریم به علم‌آموزی و تدبیر در امور خلقت اضافه کرد: معلم می‌تواند نقش هدایت‌گر و کلیدی در تربیت ذهن و اندیشه جامعه داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه هیچ کشوری بدون تعلیم و تربیت نمی‌تواند پیشرفتی حاصل کند، اضافه کرد: به دلیل تحقق این آرمان است که معلمان جایگاه برجسته‌ای در تربیت جوامع دارند.

ستوده افزود: با تربیت هر انسانی در واقع یک نسل و جامعه تربیت می‌شود و به همین دلیل وظیفه معلمی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.