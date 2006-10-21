به گزارش خبرگزاري مهر، وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرد: براساس آخرين آمار ارايه شده مجموع طرح هاي معرفي شده به بانك هاي كشور 328 هزار و 636 طرح و تعداد طرح هاي تاييد شده از سوي بانك ها 157 هزار و 844 طرح بوده است.

مبلغ تسهيلات پرداخت شده به متقاضيان 2 هزار و 286 ميليارد ريال بوده است كه پيش بيني مي شود اين طرح ها 248 هزار و 449 شغل ايجاد كنند.

از بين طرح هاي ارايه شده بانك كشاورزي با 118 هزار و 892 طرح بيشترين و بانك توسعه صادرات با 252 كمترين طرح را به خود اختصاص داده اند. بانك كشاورزي 48 هزار و 162 طرح و بانك توسعه صادرات 30 طرح را تاييد كرده اند.

بانك ملي ايران طي سال هاي 83 و 84 با تخصيص مبلغ 50 هزار و 25 ميليارد ريال بيشترين ميزان اعتبارات را به طرح بنگاه هاي اقتصادي زود بازده اختصاص داد.

در مقابل بانك رفاه كمترين ميزان اعتبارات يعني 10 هزار و 82 ميليارد ريال را به اين امر اختصاص داده است. بيشترين تعداد قرار دادهاي منعقد شده به بانك ها مربوط به بانك كشاورزي با 35 هزار و 58 قرار داد و كمترين آن مربوط به بانك توسعه صادرات با 22 قرار داد.

در اين ارتباط بانك كشاورزي با پرداخت مبلغ 4 هزار و 449 ميليارد ريال و بانك توسعه صادرات با پرداخت مبلغ 32 ميليارد ريال به ترتيب بيشترين و كمترين تسهيلات را به متقاضيان پرداخت نموده اند.

همچنين بيشترين نسبت مبلغ قرار دادهاي منعقد شده به كل تسهيلات مربوط به بانك سپه با 22 ميليارد ريال و كمترين آن به بانك توسعه صادرات با 2 ميليارد ريال تعلق دارد.