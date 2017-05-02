«شهر سایه» یا اردوگاه‌ اضطراری

خبرگزاری مهر، گروه استانها -حسین رضایی*: امروزه کلانشهرها در زمانهای بحران نیاز به اسکان اضطراری تحت عنوان «شهرهای سایه» دارند که در صورت وقوع حادثه در اختیار جمعیت هلالاحمر قرارگرفته و برای اسکان اضطراری حادثه دیدگان مورداستفاده قرار گیرد.
تهران کلانشهری است که نیاز دارد در زمانهای بحران «شهرهای سایه» داشته باشد، این «شهرهای سایه» باید در راستای اسکان اضطراری جمعیت چندمیلیونی تهران در اطراف این کلانشهر احداث شود.
در ایجاد یک «اردوگاه اضطراری» باید در پی یافتن فرصتی باشیم که بازماندگان بحران حادثشده زندگی خود را با دیگران در توازن بیابند، در این ترکیب با لحاظ کردن اصول بهداشتی (روان و جسم) ٬ نهتنها زندگی خصوصی و جسمی افراد، فرصت بروز و ظهور مییابد بلکه در هماهنگی فرد و سازگاری و تفاوت وی در یک تعامل جمعی گام بزرگی نیز برداشته میشود.
در «شهرهای سایه» ویژگیهای متعددی وجود دارد که اجرای نسبتاً ساده آن، نظم کلی حاکم بر شهر، رعایت سلسلهمراتب خیابانها و سهولت در انتخاب مسیرها امکان گسترش طرح، تقسیم چادرها به گروههای مساوی و با شرایط یکسان، اشغال کمتر زمین ازجمله ویژگیهای «شهرهای سایه» محسوب میشود.
* عضو هیات علمی دانشگاه و سازمان نظاممهندسی
