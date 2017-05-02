همایش تجلیل از کارگران نمونه شهرستان دشتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح سه‌شنبه در این مراسم ضمن تبریک این هفته به تلاشگران عرصه کار و تلاش اظهار داشت: این هفته فرصت مغتنمی است تا از کسانی که چرخ‌های اقتصادی کشور را به حرکت در می‌آورند تجلیل شود.

وی بر ضرورت توجه به جامعه کارگری تاکید کرد و افزود: جامعه‌ای پویا است که نیروی کار موثری داشته باشد و برای جامعه اهمیت و ارزش باشد و در اسلام و مکتب تشیع نیز به کاروکارگر توجه ویژه‌ای شده است.

مهرجو با اشاره به برنامه‌های اصلی دولت در بحث کارگری گفت: یکی از برنامه‌های اصلی دولت در این حوزه این است که بتوانیم ظرفیت نیروی انسانی جامعه در راستای پیشرفت کشور استفاده کنیم و در این راستا در بحث امنیت شغلی و تامین معیشت کارگران علی رغم وجود نگاه‌ها و مشکلات عدیده دولت توجه خوبی شده است به‌طوریکه در شهرستان تنش‌های کارگری به حداقل ممکن رسیده است.

وی از افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق های کارگران خبر داد و تصریح کرد: نگاه دولت این است که قشر کارگر و معیشت آنها توجه شود و تاکنون نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

مهرجو ادامه داد: خیلی از تصمیمات و اقدامات در حوزه اجتماعی و اقتصادی در دراز مدت آثار و نتایج آن شاهد خواهیم بود ولی دولت تدبیر وامید علی رغم همه مشکلات به جامعه کارگری توجه خوبی کرد و آثار آن نمایان شده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت تلاش دارد عدم توازن فاصله دخل و خرج را به حداقل برساند که یکی از این راه‌ها افزایش صد درصدی حقوق های کارگران از سال ۹۲ تاکنون بوده است.

فرماندار دشتی با بیان اینکه تنش‌های کارگری در این دولت به حداقل رسیده است، ادامه داد: در حال حاضر ۱۰ هزار و ۵۰۰ بیمه پرداز اصلی در سطح شهرستان وجود دارد که تلاش داریم با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زا نیروهای کار در شهرستان برگردانیم.

وی بیان کرد: در راستای صیانت از اشتغال بخش کشاورزی و تقویت سفره‌های زیر زمینی عملیات اجرایی دو سد باغان و دشت پلنگ آغاز شد که با افتتاح آنها تحول عظیمی در حوزه کشاورزی شاهد خواهیم بود.

مهرجو اظهار کرد: در راستای گسترش فعالیت‌های تجاری بازرگانی با تلاش‌های صورت گمرک لاور ساحلی راه‌اندازی شود.

وی به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اشاره کرد و گفت: تمیهدات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور و باشکوه فراهم شده است.

مهرجو بر مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات تاکید کرد و افزود: تعداد داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به نسبت دوره گذشته ۲۸ درصد و تعداد زنان ثبت نامی نیز ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

وی به نامزدهای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا توصیه کرد برای ارائه برنامه و معرفی توانمندی‌های خود از تخریب دیگران بپرهیزند و در چارچوب قانون فعالیت و از تبلیغات زودرس انتخاباتی خودداری کنند.

در پایان از کارگران نمونه شهرستان دشتی و مدیر برق این شهرستان به عنوان مدیر نمونه کارگری تجلیل به عمل آمد.