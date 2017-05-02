به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی با بیان نتایج اولیه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور گفت: به جز ۷ دانشگاهی که با تمام استانداردها انطباق داشته اند، رای نهایی کمیسیون اعتباربخشی در مورد سایر دانشگاهها پس از بررسی مجدد نتایج در دانشگاه اعلام می شود و همه دانشگاهها تا پایان سال فرصت دارند تا نواقص موجود را رفع و با تمام استانداردها منطبق شوند.

وی با تاکید بر اینکه فلسفه اعتباربخشی تطبیق دانشگاهها با استانداردها و حرکت به سمت ارتقای کیفیت و تعالی است، اظهار داشت: در اعتباربخشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به هیچ عنوان رتبه بندی صورت نگرفته و هدف رقابت بین دانشگاهها نیست.

لاریجانی گفت: هدف از استقرار اعتباربخشی موسسه ای جلب توجه مسئولین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور به استانداردهای آموزشی و ایجاد انگیزه در محیط برای برنامه ریزی حرکت به سمت ارتقای آموزش بود که در این مرحله از اعتباربخشی این مهم تا حدی میسر شده و نظام اعتباربخشی در بین دست اندرکاران آموزش علوم پزشکی کشور نهادینه شده است.

وی با بیان اینکه امیدواریم با ادامه این مسیر شاهد اثرات بلندمدت اعتباربخشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور باشیم، گفت: در این دوره، دانشگاهها براساس ۴۲ استاندارد الزامی اعتباربخشی شدند. دانشگاه هایی که با تمامی این استانداردها انطباق داشتند به مدت ۲ سال مورد تایید قرار گرفتند. سایر دانشگاهها نیز از نظر حداقل یک استاندارد الزامی و در برخی موارد بسیار بیشتر از یک استاندارد الزامی عدم انطباق داشته اند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: در مرحله اول اعلام نتایج، اسامی ۷ دانشگاه علوم پزشکی کشور که با تمام ۴۲ استاندارد الزامی منطبق بودند اعلام شد. نظر کمیسیون ملی همراه با نتایج ارزیابی بیرونی به سایر دانشگاهها بازخورد داده خواهد شد و چنانچه دانشگاه مواردی برای تکمیل اطلاعات داشته باشد که می تواند در قضاوت نهایی موثر باشد ظرف مدت معین به کمیسیون ارسال می کند.

لاریجانی با بیان اینکه رای نهایی کمیسیون در مورد این دانشگاهها پس از این مدت و بررسی پاسخ دانشگاه اعلام خواهد شد، اظهار داشت: بر همین اساس ۷ دانشگاهی که طبق رای کمیسیون به مدت ۲ سال تایید شده اند در هجدهمین همایش آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید مطهری معرفی شدند. لیکن ملاک این معرفی مقایسه عملکرد دانشگاهها با یکدیگر نبوده چرا که در مورد سایر دانشگاهها هنوز رای نهایی کمیسیون نهایی نشده است.

وی تاکید کرد: به این ترتیب، تعداد دیگری از دانشگاهها نیز ممکن است به جمع دانشگاههای مورد تایید بپیوندند. البته اگر در این فرآیند انطباق با تمام استانداردها احراز نشود، طبعا رای کمیسیون به صورت تایید مشروط با سایر حالات پیش بینی شده صادر خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: بر خلاف رتبه بندی که منجر به اعلام تعداد محدودی از دانشگاهها به عنوان برتر می شود، در اعتباربخشی ایده آل ما این است که همه دانشگاهها نهایتا به انطباق با همه استانداردها دست یابند و این امر به جهت رشد روز افزون دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام می شود.

وی تاکید کرد: ساز و کارهای حمایتی ویژه ای برای دانشگاههایی که بتوانند با تمامی استانداردها منطبق شوند در نظر گرفته شده؛ که این امر محدودیت زمانی ندارد و هریک از دانشگاهها که تا پایان سال جاری به این هدف دست یابند، از این حمایت ها برخوردار خواهند شد.

لازم به ذکر است که برخی از دانشگاهها در اطلاعیه هایی از عنوان «دانشگاههای برتر در اعتباربخشی موسسه ای» استفاده کرده اند، که باتوجه به مفاهیم اعتباربخشی و تفاوت جدی آن با رتبه بندی، لازم است این عنوان تصحیح شود.