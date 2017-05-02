محفل باشکوه انس با قرآن در عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دارالقرآن سازمان منطقه ویژه پارس صبح سهشنبه در محفل انس با قرآن در منطقه ویژه پارس اظهار داشت: به منظور توسعه فعالیتهای قرآنی در قطب اقتصادی و انرژی کشور تلاش و برنامهریزی ویژهای داریم.
ایوب بنوی به اولویتهای فرهنگی سازمان منطقه ویژه پارس در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری برنامههای باشکوه قرآنی و تربیت حافظان و قاریان از اولویتهای فرهنگی سال ٩۶ منطقه ویژه پارس است.
وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر توسعه فعالیتهای قرآنی تاکید ویژهای داشتهاند و در این راستا تلاش میکنیم تا منویات رهبر معظم انقلاب در مورد برگزاری محافل قرآنی و تربیت حافظان قرآنی را محقق سازیم.
رئیس دارالقرآن سازمان منطقه ویژه پارس بیان کرد: در همین راستا امروز محفل باشکوه انس با قرآن با حضور چهرههای ملی و بینالمللی قرآنی را در منطقه ویژه پارس برگزار کردهایم.
وی با اشاره به استقبال مطلوب صورت گرفته از این برنامه، اضافه کرد: کارکنان پایتخت انرژی کشور علاقه بالایی به قرآن دارند و همواره شاهد حضور گسترده دوستداران برنامههای قرآنی در این برنامهها هستیم.
بنوی افزود: برای ماه مبارک رمضان نیز برنامهریزی مناسبی انجام شده است و برنامههای ویژه قرانی در ماه مبارک رمضان در منطقه ویژه پارس برگزار خواهد شد.
نظر شما