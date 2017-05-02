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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۰۷

در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

نشست «گفتمان پوپولیستی در تحولات ترکیه و منطقه» برگزار می شود

نشست «گفتمان پوپولیستی در تحولات ترکیه و منطقه» برگزار می شود

گروه جامعه شناسی صلح انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست «گفتمان پوپولیستی در تحولات ترکیه و منطقه» را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه جامعه شناسی صلح انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  نشست «گفتمان پوپولیستی در تحولات ترکیه و منطقه» را برگزار می کند.

این نشست شنبه ۱۶ اردیبهشت از ساعت۱۷ الی ۱۹ در محل سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند(۶۴ غربی) با حضور سید جواد میری عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سید امین قانعی راد عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، علی مرشدی زاد عضو هیات علمی دانشگاه شاهد و حمیدرضا جلایی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران برگزار می شود.

کد مطلب 3967952
خداداد خادم

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