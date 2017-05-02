۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۵۸

استاندار اصفهان:

توجه به مطالبات خرد آموزش ما را به مدارفرسایشی بی فرجام می رساند

اصفهان - استاندار اصفهان گفت: برای حل مشکلات آموزش و پرورش باید نگرش جامع داشته باشیم چرا که توجه به مطالبات خرد ما را به مدار فرسایشی بی فرجام می رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور پیش از ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از معلمان نمونه استان اصفهان که با حضور وزیر آموزش و پرورش در سالن کوثر برگزار شد، با اشاره به اینکه به صورت میانگین هر ۱۰ روز یکبار یکی از اعضای کابینه به استان اصفهان سفر می کنند، اظهار داشت: اصفهان امروز پایتخت فرهنگی ایران اسلامی است و همه امورات این استان با فرهنگ و هنر آمیخته شده است.

وی با بیان اینکه امسال بزرگداشت مقام معلم با اعیاد مبارک شعبانیه همراه شده است، تصریح کرد: همه مسئولان نسبت به جایگاه معلمان آگاه هستند و همه دنیا به این جایگاه احترام می‌گذارند.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه معلمان استان فرهنگ پرور اصفهان از مسئولیت سنگین تری برخوردار هستند، افزود: نمیتوان در این استان فراگیری و خلاقیت در آموزش را نادیده بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه معلمان باید دارای دو انگیزه درونی و بیرونی برای آموزش دانش آموزان باشند، اضافه کرد: مسئولان اجرایی باید شرایط را برای معلمان برای آموزش مناسب به دانش آموزان فراهم کنند و به انگیزه های بیرونی معلمان رسیدگی کنند تا انگیزه های درونی آنها نیز تقویت شود.

زرگرپور در ادامه با اشاره به اینکه برای رفع مشکلات آموزش و پرورش نیازمند نگاه جامع هستیم، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که توجه به مطالبات خرد ما را به مدار فرسایشی بی فرجام می رساند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اسناد بالادستی آموزش و پرورش زمینه های نگرش جامع در حوزه توجه به مشکلات را در دستور کار دارد.

