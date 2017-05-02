پورتال علامه طباطبایی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در مراسم رونمایی از پورتال علامه طباطبایی که پیش از ظهر سه‌شنبه در مسجد اعظم قم برگزار شد اظهار کرد: این پورتال به منظور معرفی شخصیت فیلسوف مفسر و عارف بزرگ علامه طباطبایی توسط موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: آیت‌الله العظمی جوادی آملی یکی از شاگردان برجسته علامه طباطبایی هستند و ایشان در روز معلم با رونمایی از این پورتال، از استاد فقید خود تجلیل به عمل می‌آورند.

مدیر پورتال علامه طباطبایی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از راه اندازی این پورتال را معرفی و تبیین سیره علمی و عملی مرحوم علامه طباطبایی ذکر کرد و گفت: تلاش بر این است که تمامی آثار مکتوب و مدیوم که در ارتباط با شخصت، آرای فکری و اندیشه‌های علامه طباطبایی است در این پایگاه ارائه شود.

ابوالقاسم شکوری گفت: هم‌اکنون بیش از ۳۰۰ مقاله با رویکرد علمی - تحقیقاتی در پورتال علامه طباطبایی بارگزاری شده است.

وی ادامه داد: در سرویس صوت این پورتال تلاش شده به تدریج فایل‌های صوتی دروس چند دوره تفسیر المیزان، نهایته الحکمه، بدایه الحکمه، تفسیر البیان، فی الموافقه بین الحدیث و القرآن و رسائل سبعه شامل ۴ رساله توحیدی و ۳ رساله انسان و همین طور رساله مستقل الولایه در این پایگاه بارگزاری شود.

مدیر پورتال علامه طباطبایی با بیان این که بیش از ۱۰۰ پوستر باکیفیت مربوط به شخصیت اخلاقی علامه طباطبایی طراحی و در سرویس عکس این پورتال بارگزاری شده، اظهار کرد: این تصاویر که به صورت تصویرنوشته تولید شده قابلیت ارسال در شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی تلفن همراه را دارد.

به گفته وی، صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان تلفن همراه مانند اینستاگرام و تلگرام ایجاد شده که به عنوان مثال کانال علامه طباطبایی با عنوان کیش مهر در شبکه پیام‌رسان تلگرام چند هزار بازدیدکننده دارد.

شکوری آدرس پورتال علامه طباطبایی را WWW.Allametabatabaei.ir و آی دی کانال کیش مهر را allametabatabaei@ ذکر کرد.

در پایان این مراسم آیت‌الله العظمی جوادی آملی ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران راه‌اندازی پورتال علامه طباطبایی، این پورتال را رونمایی کرد.