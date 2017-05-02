آرام حلیم در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به منظور تدوین نظام بهره‌برداری شبکه خدا آفرین جلسات مکرری با عشایر منطقه برگزار شده است.

وی افزود: در این جلسات خودداری از تخریب زمین‌های منابع طبیعی تأکید شده و آغاز به کار فعالیت کمیته تشخیص نیز اطلاع‌رسانی شده است.

فرماندار بیله سوار تأکید کرد: بر اساس عرف قرار است به میزان ۱۰ رأس دام سبک، شش هکتار زمین به افراد ساکن در منطقه اختصاص داده شود و واگذاری‌ها نیز بیش از ۱۸ هکتار نخواهد بود.

حلیم تأکید کرد: به منظور اجرای شبکه آبی خدا آفرین یک میلیارد دلار هزینه شده و این طرح در راستای اقتصاد مقاومتی بوده بطوریکه امروز نیز صرف تولید محصولات کشاورزی هدف این پروژه نیست.

وی متذکر شد: در واقع تولید دانش بینان و صادرات محور در کشاورزی این منطقه مورد تأکید است و این اقدام می‌تواند تحول قابل‌توجهی در اقتصاد مردم منطقه داشته باشد.

فرماندار بیله سوار همچنین به ظرفیت اشتغال ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفری پروژه خدا آفرین اشاره کرد و گفت: در واقع این فرصت‌های شغلی در قالب کشت و صنعت‌های کوچک و بزرگ محقق می‌شود.

حلیم خواستار حضور سرمایه‌گذاران در منطقه شد و تأکید کرد: در واگذاری زمین، ارائه تسهیلات بانکی و تغییر کاربری نهایت همکاری را با سرمایه‌گذاران خواهیم داشت.