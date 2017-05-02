جلوگیری از ۲۸۳ مورد طلاق با ارائه مشاوره در سطح بقاع متبرکه

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل اوقاف قم در دیدار مدیران و مبلغان طرح آرامش بهاری با آیتالله نوری همدانی اظهار کرد: استفاده از روشهای نوین تبلیغی در قالب این طرح، طی نوروز امسال در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: طرح آرامش بهاری شامل ارائه خدمات فرهنگی متنوع و شایسته در بخشهای مختلف است که در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی اجرایی میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه ۱۴ طرح ویژه در مناسبتهای مختلف در سطح امامزادگان قم طی سال ۹۵ اجرایی شده است خاطرنشان کرد: مبلغان اعزامی و بومی مستقر در بقاع متبرکه در تمام این برنامهها حضوری فعال دارند.
وی ادامه داد: طبق بررسیهای صورت گرفته، قم بالاترین آمار طلاق در ضریب جمعیتی را دارد همچنین در ضریب تعداد نیز رتبه سوم طلاق از آن قم است به همین دلیل کارگروه تخصصی مشاوره و روانشناسی اسلام بهمنظور کاهش روند صعودی طلاق در قم تشکیل شد.
حسینی مقدم با بیان اینکه تمام مشاورهها در این کارگروه با رویکرد اسلامی ارائه میشوند و هدفگذاری خاص و مشخصی دارند گفت: به همین منظور فضاهای استانداردی در جوار حرم مطهر امامزادگان شاخص استان قم تدارک دیده شده و روحانیون متخصص در امر مشاوره، با حضور در این فضاها به ارائه خدمات مشاورهای میپردازند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به ارائه ۲۱۵۱ مورد مشاوره طی ۱۷ روز اجرای طرح آرامش بهاری عنوان کرد: به این ترتیب از بروز ۲۸۳ مورد طلاق در سطح استان قم جلوگیری به عمل آمد.
وی تصریح کرد: مداخله در ۸۳ مورد بحران اجتماعی از دیگر مواردی بود که در نوروز امسال شاهد آن بودیم، و البته تمامی این موارد با تلاش شبانهروزی طلاب دلسوز و تلاشگر صورت گرفته است.
حسینی مقدم با اشاره به اینکه تشکیل کارگروه احکام نیز از دیگر اقدامات اوقاف بوده است، اظهار کرد: ترویج و نشر آموزههای دینی و احکام در دستور کار است و تشکیل این کارگروه و با استفاده از روشهای نوین نیز به این مهم کمک شایانی کرده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه خیمههای معرفت تاکنون نتایج مطلوبی را به همراه داشته است، گفت: طرح آرامش بهاری به سه شیوه تصویری، نمایشی و ابزاری موفقیت بسیاری داشته است که در نظر داریم در سالهای آتی نیز با شرایط بهتر و مطلوبتری ادامه یابد.
