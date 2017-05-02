اعلام اسامی راه یافتگان به جشنواره «ترافیک و گرافیک»

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب نخستین جشنواره «ترافیک و گرافیک» بعد از بررسی آثار راه یافته، ٨٨ اثر را شایسته حضور در این دوره از جشنواره دانست.

آثار راه یافته قرار است توسط کوروش پارسانژاد، دانیال فرخ و بهراد جوانبخت داوری و نفرات برتر در روز اختتامیه از میان این آثار معرفی شوند.

نفرات برتر قرار است طی آیینی ویژه در تاریخ ١٩ اردیبهشت ماه از ساعت ١٤ تا ١٦ در تالار سوره حوزه هنری مورد قدردانی قرار گیرند.

نخستین جشنواره «ترافیک و گرافیک» از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی با همکاری سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های گرافیکی در زمینه خلق آثار برگزار می شود. این جشنواره در موضوعات نقش شهروندان در افزایش ایمنی عبور و مرور، نقش شهروندان در برقراری نظم و انضباط ترافیکی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در سال گذشته اعلام فراخوان داده بود.

اسامی راه یافتگان به این شرح است:

نیما شاه میری، محمد افشار، امیرحسام رنجبری، مرتضی رحمتی، محمدصابر شیخ رضایی، محمدجواد پردخته، امین وطنی شهمیزادی، سعیدکیهانی، وحید فنودی، احمد وجدان نژاد، کوروش کریمی، احسان گنجی، نوید طالبی نیاری، طاهر شعبانی، فخرالدین دوست محمد، ناصر مقدم، محسن جعفری، مهدی عزیزی، طیبه خلیلی مهر، پیمان رفیعی پور، داودصفری، رضا افشار، رضا مقدم، آرمان صبوری، سید عرفان لقمان، جوادابراهیم خانی، محمد نیک نژاد، وحید حسینی، ناهید قهرمانی، سبحانشفیعی، کامران مهرزاده، هانی بهمن آبادی، شیما گیلانی، ناصر راد، طیبه(عارفه) سلامت، محسن راستی پور، احمد درخشنده، یاسر جعفری، علیرضاپاکدل قوشخانه، مجید ادیبی، عرفان کمالی، الهام زکی زاده، علی معصومبیگی، مهدی حسینی، حسام بیک محمدی، ساناز صادقی، ریحانه علائی، وحید فتوحی، سیروان حاجی، محمد حسین ایروانی، زهرا شیروانی هرندی، زاهره دنیا دیده، فاطمه روشن.