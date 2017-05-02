تبلیغ چهره به چهره مبلغان، بهترین رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله نوری همدانی گفت: منبر سنتی حسنه و کهن است که از صدر اسلام توسط شخص نبی مکرم اسلام(ص) به وجود آمد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه گفت‌وگو و سخنرانی‌های تلویزیونی هم نوعی تبلیغ دین به شمار می‌رود خاطرنشان کرد: با این حال منبر و سخنرانی رو در رو تاثیرگذاری بالایی دارد و بیش از هر رسانه‌ای موثر واقع می‌شود.

وی ادامه داد: مخاطبان در پای منابر تاثیر زیادی از سخنران می‌گیرند و همین ارتباط نزدیک و چهره به چهره، خود نوعی تبلیغ با استفاده از حرکات بدن نیز محسوب می‌شود.

آیت‌الله نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود به گسترش روزافزون اسلام در سطح بین‌المللی پرداخت و گفت: با ظهور اسلام و گسترش آن، دنیای شرق در برابر اسلام به تدریج تسلیم شد ولی دنیای غرب هیچگاه حاضر نشد در برابر کلام حق سر فرود بیاورد، غربی‌ها دشمنی و عداوتی دیرینه با اسلام دارند و همیشه دچار خودبرتربینی نسبت به مسلمانان بوده‌اند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه بعضی از مردم غرب روحیه سلطه‌گری دارند و خود را برتر و بهتر از دیگران تصور می‌کنند عنوان کرد: به عنوان نماینده امام خمینی(ره) در اروپا تجربه دو سال زندگی در میان غربی‌ها را دارم، هیچگاه ندیدم یک غربی بیاید و بخواهد درباره منطق اسلام و کلام اسلام مسئله‌ای بپرسد.

وی احساس خودبرتربینی را عامل اصلی نپذیرفتن سخن حق انقلاب اسلامی از سوی کشورهایی همچون انگلستان، آلمان و فرانسه دانست و تصریح کرد: آنها خود را تافته جدا بافته و برتر از مردم ایران و مسلمانان می‌دانند و در مقابل، مسلمانان را وحشی و عقب مانده می‌پندارند.

آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه در طول تاریخ، امپراطوری روم همواره در مقابل اسلام می‌ایستاد و تلاش می‌کرد با لشکرکشی به شهرهای اسلامی، مسلمانان را از پا در بیاورد گفت: همین مسئله سبب رخ داد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم اضافه کرد: با وجود اینکه مسلمانان از نظر تجهیزات و نیرو نسبت به رومیان ضعیف‌تر بودند و شرایط آب و هوایی نیز برای آنها مساعد نبود، پیامبر اکرم(ص) دستور به جنگ تبوک داد تا اسلام را از خطر نابودی حفظ کند.

وی با بیان اینکه رسول خدا(ص) با وجود مردان قوی و باتجربه‌ در میان لشکر خود، جوانی ۱۷ ساله را به عنوان فرمانروا و فرمانده لشکر برای مبارزه با رومی‌ها برگزید خاطرنشان کرد: شایسته‌سالاری در بکارگیری افراد در سازمان‌ها و ادارات درسی است که از نبی مکرم اسلام(ص) می‌گیریم.

آیت‌الله نوری همدانی با تأکید بر اینکه باید از پیامبر اکرم(ص) بیاموزیم در همه کارها بر اساس شایسته‌سالاری عمل کنیم افزود: عقل، بصیرت و کارآیی افراد است که اهمیت دارد نه سن و سال آنها.

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود از مسئولان ذیربط به خاطر مشکلاتی که موجب تاخیر در ازدواج جوانان شده گلایه کرد و گفت: در گذشته به محض آن که جوانی به سن رشد و بلوغ می‌رسید اطرافیانش سعی می‌کردند شغلی برای او دست و پا کنند و مقدمات ازدواجش را فراهم سازند ولی حالا می‌بینیم یک جوان به فکر دانشگاه و مدرک است تا آن که به سن ۳۵ سالگی می‌رسد و هنوز ازدواج نکرده است.

وی با تاکید بر اهتمام به امر مقدس ازدواج در اوایل دوران جوانی عنوان کرد: امروز می‌بینیم عکس این قضیه در جامعه رواج یافته، در سنین بالای ۳۰ سال ازدواج می‌کنند و طی چند سال ابتدایی هم فرزندآوری را مورد توجه قرار نمی‌دهند و هنگامی که به سن ۴۰ سال می‌رسند تازه به فکر این مسئله می‌افتند.

آیت‌الله نوری همدانی اضافه کرد: حل مسأله تأخیر ازدواج جوانان امری ضروری است و مسئولان باید در این زمینه به فکر باشند