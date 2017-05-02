انتخابات مظهر نمایش عزت ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری ظهر سه شنبه در دیدار با دانش آموزان دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا ضمن عرض تبریک بمناسبت ایام و اعیاد شعبانیه به وِیژه ولادت امام سجاد (ع) و با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان به ویژه معلم شهید مرتضی مطهری و تبریک هفته معلم اظهار داشت: برگزاری انتخابات و انتخابات‌ها در ایران اسلامی مظهر نمایش اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی است و حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی نظام اسلامی را در برابر همه هجمه‌ها و دسیسه‌های دشمنان بیمه خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به گرامیداشت یاد و خاطره شهید مرتضی مطهری افزود: استاد شهید مرتضی مطهری نمونه کامل و مصداق واقعی یک معلم انسان ساز است.

استاد حوزه علیمه و دانشگاه در مازندران ضمن اشاره به برخی ویژگی‌های ممتاز شخصیتی استاد و وعلم شهید مرتضی مطهری تصریح کرد: طول عمر و حیات پربرکت این استاد وارسته و ارزشمند برمدار ارزش و کرامت‌های انسانی و اسلامی وسپری شد و اینگونه بود که ایشان را برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی جاودانه ساخت.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری افکار اندیشمند و متفکر شهید مرتضی مطهری را برخواسته از روحیه انقلابی این شهید گرانقدر دانست و اظهار داشت: شهید مطهری پرچم دار تفکر انقلابی در نظام اسلامی بود و با این تفکر پس سال‌ها از شهادت ایشان هنوز آثار او دارای تاثیرگذاری عمیق است و موجب روشنگری و بصیرت افزایی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

این محقق و پژوهشگر علوم دینی در مازندران در ادامه دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا را خواستگاه مبانی دینی و اسلامی دانست و بیان داشت: دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا مرکز تربیت و خواستگاه تربیت دینی و انقلابی است و باید به عنوان یک مرکز دینی و اسلامی در حوزه ترویج و نشر معارف اسلامی اثرگذار نقش آفرینی کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در جمع دانش آموزان و معلمان و مربیان دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شاخصه‌های انقلابی گری تاکید کرد: انقلاب اسلامی کانون و مرکز بیداری اسلامی جهان است و باید انقلابی گری و روحیه جهادی را در خود تقویت کنیم و کشور امروز نیازمند این روحیه در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه مدیریتی است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان در ادامه حل معضلات و مشکلات در کشور را لازمه مدیریت انقلابی و تفکر جهادی در حوزه مدیریت دانست و خاطر نشان کرد: حلال مشکلات امروز کشور در پس مدیریت انقلابی، متدین و برخواسته از روحیه جهادی است و تفکر انقلابی و مدیریت جهادی می‌تواند باور به ما می‌توانیم را در آحاد جامعه تقویت کند.

این استاد حوزه علمیه مازندران در پایان برگزاری انتخابات و انتخابات‌ها را نفس تازه ای در کالبد نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد: انتخابات مظهر نمایش عزت و اقتدار ایران اسلامی است و حضور حداکثری ملت غیور و بصیر ایران اسلامی بار دیگر تجدید بیعت با آرمان‌های متعالی امام روح (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی و رهبری عظیم الشان انقلاب است.