تلفات انرژی در استان زنجان به ۸.۴ درصد کاهش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل کاظمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در استان زنجان ۸۹۲ روستای استان از نعمت برق برخوردار هستند که در گذشته سیاست دولت بر این بود که روستاهای بالای ۲۰خانوار از نعمت برق برخودار شوند که در سال گذشته این سیاست تغییر یافت و روستاهای بالای ۱۰ خانوارهم از نعمت برق برخودار شوند.

وی اظهار کرد: ۱۰۰ درصد روستاهای استان زنجان از نعمت برق برخودار هستند و استان زنجان در برق رسانی به روستاها عملکرد خوبی داشته است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت:در استان زنجان ۳۰ درصد مشترکین برق شامل مناطق روستایی است و این امر در دولت تدبیر و امید به خوبی محقق شده است.

کاظمی تاکید کرد: شرکت توزیع برق زنجان در راستای بهبود شاخص های بهره برداری و کاهش زمان خاموشی در اثر تعمیرات و افزایش رضایتمندی مردم را داشته است و اقدام به خرید پاکتهای عایقی و تمام تجهیزات جنبی جهت راه اندازی اولین اکیپ های خط گرم هوایی نموده است.

وی افزود: با ورود و راه اندازی تجهیزات از مردادماه سال جاری این شرکت قادر خواهد بود در مناطق پر بار و حساس مصرف بدون اعمال خاموشی اقدام به اصلاح شبکه های هوایی کند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان تصریح کرد: شرکت توزیع برق زنجان با توجه به اینکه یکی از شرکتهای برجسته در امر کاهش تلفات در سال گذشته بوده و به اهداف تعیین شده دست یافته است.

کاظمی افزود: تلفات انرژی برق طی سال‌های گذشته در استان زنجان کاهش داشته ووزرات نیرو طرح جهادی را آغاز کرد تا این میزان به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.

وی ابراز کرد: با پیگیری وزارت نیرو متوسط تلفات انرژی در کشور از ۱۴.۸ درصد به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده و این میزان در استان زنجان به ۸.۴ درصد کاهش پیدا کرده که زنجان به سطح مطلوب رسیده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: در آستانه ورود به پیک بار مصرف برق در استان زنجان هستیم و پیک بار مصرف برق در زنجان از ۱۵ خردادماه تا نیمه شهریور هر سال آغاز می‌شود.

کاظمی افزود: شرکت توزیع ۴۱۵ هزار مشترک داردو سالانه ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر به این جمعیت اضافه می‌شود.

وی تصریح کرد: ۱۳ هزار کیلومتر حجم تاسیسات شبکه ضعیف و متوسط استان زنجان است و بیش از ۹ هزار ۹۰۰ دستگاه پست برق نیز در مناطق مختلف استان زنجان نصب شده است.