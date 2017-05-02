وزیر تجارت آمریکا:حمله به سوریه تفریح بعد از شام ترامپ بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواس ای تودی، «ویلبور روس» وزیر تجارت آمریکا در دیدار با «شی جینگ پینگ» رئیس جمهور چین، حملات موشکی به سوریه را تفریح بعد از شام «دونالد ترامپ» رییس جمهور آمریکا خواند.

ویلبور روس گفت: هنگام خوردن دسر بر سر میز شام، ترامپ خطاب به رئیس جمهور چین گفت که می خواهد به او چیزی بگوید و آن مسئله شلیک ۵۹ موشک به سوریه است.این موضوع تفریح بعد از شام رییس جمهور بود.

به گفته وی، برای رییس جمهور آمریکا سازماندهی این تفریح هیچ هزینه ای نداشته است.

گفتنی است که در شب ۷ آوریل نظامیان آمریکا به دستور ترامپ پایگاه هوایی الشعیرات در سوریه را با موشک مورد حمله قرار دادند.