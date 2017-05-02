شهرام کرمی از پردیس تئاتر تهران خداحافظی کرد/ حضور در تئاتر صبا

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی از مدیران تئاتر در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران که مدیریت مرکز هنرهای نمایشی این سازمان را هم بر عهده دارد، طی چند ماه گذشته به عنوان مدیر پردیس تازه تأسیس تئاتر تهران حضور داشت و این مجموعه را فعال کرد.

وی در دوره حضور خود با فعال سازی این مجموعه تئاتری، میزبان اجرای عمومی آثاری از هنرمندان تئاتر بود.

کرمی بعد از چند ماه حضور به عنوان مدیر پردیس تئاتر تهران، به تازگی از این مجموعه تئاتری خداحافظی کرده و قرار است روی راه اندازی مجموعه تئاتری صبا که چند سالی است وعده راه اندازی آن به جامعه تئاتری داده شده، متمرکز شود.

هنوز گزینه جدید مدیریت پردیس تئاتر تهران از سوی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران معرفی نشده است.