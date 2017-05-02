مسابقه قرآن و حدیث فرهنگیان و دانش آموزان آران و بیدگل برگزار شد

محسن عباسیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع این مسابقه درباره آیه های قران و احادیث مربوط به امامت و مولود ائمه اطهار (ع) در ماه شعبان اظهار داشت: از برگزیدگان این مسابقه از هر آموزشگاه سه دانش آموز و یک فرهنگی به صورت ویژه تجلیل و از ۴۶ فرهنگی و دانش آموز نیز تقدیر می شود.
وی با تاکید بر تاثیر مباحث قرآنی و معارف اسلامی در زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه تصریح کرد: برگزاری این آزمون با حضور تعدادی از دانشآموزان میتواند در گرایش بیشتر دانشآموزان به سوی معارف قرآنی و الهام گرفتن از آن موثر باشد.
مسئول واحد قرآن و عترت مدیریت آموزش و پرورش آران و بیدگل به کسب رتبه های برتر دانش آموزان آران و بیدگل در مسابقات مختلف قرآنی و معرفت اشاره و اظهار داشت: سال گذشته آموزش و پرورش آران و بیدگل در سه رشته نهجالبلاغه، تفسیر قرآن و انشای نماز، حائز رتبه های برتر استانی و در رشته نهجالبلاغه حائز رتبه دوم کشور شد.
