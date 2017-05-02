به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس نظری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در سطح شهر خرم آباد و با توجه به احتمال باندی بودن سرقت ها موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بعد از دو هفته پیگیری شبانه روزی خوشبختانه ۴ نفر شناسایی و مشخص شد که سارقین با داشتن چند باب مغازه و کارواش در سطح شهر خرم آباد تحت عنوان قطعات اوراق فروشی، خودروهای سرقتی را به این مکان ها برده و قطعات آنها را جدا و به صورت قطعات دست دوم به فروش می رساندند، یا با خرید خودروهای مدل بالای تصادفی این قطعات را در آنها جاگذاری می کردند و از این راه سود خوبی هم به دست می آوردند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان اظهارداشت: با توجه به شناسایی های انجام شده طی چند عملیات چند باب مغازه و گاراژ شناسایی و ۲۱۰ قطعه خودرو کشف، ۴ نفر دستگیر و ۱۴ دستگاه خودرو هم کشف و مراحل استرداد آنها با عملکرد قاضی در حال اجرا است.

سرهنگ نظری خاطرنشان کرد: مردم هنگام خرید قطعات خودرو توجه کنند که این قطعات را از جای مطمئن خریداری کرده و موارد مشکوک را به شماره های تماس ۱۱۰ و یا شماره پلیس آگاهی ۲۱۸۲۲۰۵ اطلاع دهند.

وی بیان داشت: از ابتدای فروردین تا روز گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش سرقت داشته ایم و ۹۸ درصد سرقت ها منجر به کشف و نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد افزایش کشفیات را داشته ایم.