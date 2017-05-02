۴۷۵ زائر بار اولی به برکت وقف به عتبات عالیات اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عسگری سوادجانی در گفت وگویی با اشاره به آغاز اجرای طرح اعزام زائران حرم حسینی از محل عواید موقوفات به عنوان یکی از کار ویژه های این سازمان گفت: امسال با اجرای این طرح و صرف هزینه ای بالغ بر ۴ میلیارد و هفتصد هزار ریال از عواید ۲۲۶ موقوفه مرتبط ، بیش از ۴۷۵ زائر بار اولی و عاشقان کربلای معلی که تاکنون به زیارت این حرم مقدس مشرف نشده اند به این سفر معنوی اعزام شدند .

وی هدف از اجرای این طرح را اجرای امینانه ومتمرکز نیات موقوفات این حوز ه بر شمرد وتصریح کرد :شفاف سازی و اطلاع رسانی از عملکرد موقوفات و آثار وبر کات وقف ،ترویج فرهنگ زیارت وبهره مندی از برکات زیارت عتبات عالیات و ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور از جمله اهداف این طرح است .

عسگری با بیان اینکه سفر معنوی زائران به عتبات عالیات از مرزمهران ومرز شلمچه آغاز شده است افزود : سفر معنوی زائران بار اولی از دهم اردیبهشت ماه از مرزهای مهران و شلمچه به عتبات عالیات آغاز شده است که از تعداد ۴۷۵ نفر زائر ، تعداد ۴۳۴ نفر از شهر مهران و ۴۱ نفر از مرز شلمچه به صورت زمینی اعزام شدند و بازگشت این زائران هم ۱۸ اردیبهشت ماه خواهد بود .

مدیر کل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف افزود: بیشترین اعزام زائران مربوط به این طرح، از استان تهران با ۱۲۲ زائر و کمترین آن مربوط به استان سمنان با ۲ زائر است.

عسگری سوادجانی یادآور شد: واجدین شرایط این طرح علاوه بر افرادی که در وقف نامه‌ها، مطابق نیات واقفین مشخص شده‌اند شامل خدام ثابت و افتخاری بقاع متبرکه و مساجد و افراد ساکن در مناطق محروم و روستایی ،روحانیون ومدیران مراکز فرهنگی و قرآنی می باشند .

مدیر کل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف گفت: امید است با اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین در خصوص زیارت عتبات عالیات ،شاهد ترویج فرهنگ زیارت و ایجاد وقف‌های جدید در این زمینه باشیم تا در سال‌های آینده افراد بیشتری که تاکنون به زیارت عتبات مشرف نشده‌اند و توان مالی برای حضور در این سفر را ندارند از این طرح بهره مند شوند.

به گفته عسکری بزرگترین موقوفه هایی که در سطح کشور درآمد آن ها به این امر اختصاص یافته است موقوفه میرزا محمد علی آبادی وزیر در جنوب تهران ، موقوفه آقا شیخ محمد امام تجریشی و موقوفه حاج ملاعلی کنی در شهر ری هستند که بیشترین هزینه را برای اعزام زائران عتبات بر عهده گرفته اند.

وی در بیان این آسیب ها متذکر شد:یکی ازاین آسیب‌ها، آسیب‌های ساختاری بود که شامل عدم توجه به اجرای نیات در ساختار سازمان اوقاف و امور خیریه و درهم تنیدگی در حوزه اجرای نیات بود که برای حل این معضل در ساختار سازمان تغییراتی ایجاد شد.

وی ادامه داد: آسیب‌های نگرشی و فرهنگی از قبیل نگرش های سنتی و عدم نوآوری، نگاه جزیره‌ای و منفرد به موقوفات و عدم به رسمیت شناخته شدن اجرای نیات به عنوان ماموریت اصلی سازمان یکی دیگر از آسیب‌هایی بود که در گذشته نه چندان دور در حوزه اجرای نیات واقفین در سازمان اوقاف وجود داشت.

عسکری در پایان گسترش کمی بهره برداران از عواید موقوفات، طراحی روش‌های جدید و نو را از جمله راهکارهای غلبه بر آسیب های موجود در اجرای نیات در سازمان اوقاف برشمرد و تصریح کرد:اجرای قانونمند و ضابطه مند با رویکرد شفاف سازی و اتخاذ وحدت رویه در اجرای نیات علاوه بر زمینه سازی وقف های جدید مشارکتی و ارتقای بهره وری موجب ترویج و اشاعه فرهنگ وقف نیز خواهد شد.