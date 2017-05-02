جمع اردونشینان تیم ملی کشتی فرنگی کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان علی اشکانی، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که خود را برای حضور در دو رویداد مهم پیش رو مهیا می کنند، طی دیروز و امروز در خانه کشتی گردهم آمدند.

با توجه به ترکیب تیم های شرکت کننده در رقابتهای قهرمانی آسیا و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، اردونشینان اعزامی به آسیایی از دیروز و فرنگی کاران اعزامی به باکو از امروز به خانه کشتی آمده و دور جدیدی از تمرینات را استارت زدند.

برنامه تمرینی این فرنگی‌کاران طوری طراحی شده که نفرات اعزامی به بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی صبح امروز سه شنبه، یک جلسه تمرین مرور فن را زیر نظر کادر فنی برگزار کردند. ضمن اینکه کشتی گیران اعزامی به قهرمانی آسیا هم عصر امروز، یک جلسه تمرین خواهند داشت.

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه در شهر دهلی نو پایتخت هند و مسابقات کشتی فرنگی همبستگی کشور های اسلامی روز های ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار می شود که تمرینات فرنگی کاران تا آن زمان ادامه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردونشینان تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در این دو رویداد بین المللی به شرح زیر هستند:

بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی:



۵۹ کیلوگرم: محمد نوربخش – مصیب اکبری (تهران)

۶۶ کیلوگرم: مهدی زیدوند (خوزستان)

۷۱ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) مجید خلیلی (البرز)

۷۵ کیلوگرم: رسول گرمسیری – پیام بویری (خوزستان)

۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) – مهدی ابراهیمی (قم)

۸۵ کیلوگرم: مهدی فلاح (تهران) غلامرضا بلالی (اردبیل)

۹۸ کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران)

۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی (تهران) امیر قاسمی منجزی (خوزستان)



مسابقات قهرمانی آسیا:



۵۹ کیلوگرم: سامان عبدولی (خوزستان)

۶۶ کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران) محمدرضا مختاری (فارس)

۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (اردبیل) فرشاد بلفکه (لرستان)

۷۵ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران)

۸۰ کیلوگرم: رامین طاهری (خوزستان) محمد علی پور (اردبیل)

۸۵ کیلوگرم: حسین نوری (البرز) سامان عزیزی (کردستان)

۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان) سید علی اکبر حیدری (قم)

۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) محسن فتاحی (گیلان)