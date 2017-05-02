تخصیص یک میلیارد و ۶۰۰ میلیارد تومان پژوهانه به دانشگاه رازی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم اعلمی آل آقا، امروز سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز معلم که در محل سالن اجتماعات شهید دکتر علیمحمدی دانشگاه رازی برگزار شد، با اشاره به پیوند حوزه و دانشگاه ابراز امیدواری کرد این پیوند روز به روز بیشتر شود.
وی با اشاره به اینکه معلمی کار انبیاء است گفت: شاید کار معلمان شبیهترین کار به کار انبیاء باشد و از این جهت امیدواریم مبتنی بر علم بتوانیم در مسیر کمک به این نسل جوان قدمهای خوبی برداشته و موفقتر از گذشته باشیم.
اعلمی آلآقا تصریح کرد: در بستر آموزش در دانشگاه، اگر ما میتوانستیم یزکیهم را هم یک مقدار بیشتر به آن میرسیدیم شاید وضع و جایگاه کشورمان بهتر از امروز میشد.
وی ادامه داد: یقینا آنچه که یک مقدار فقدان آن وجود دارد و ما شاید از حوزهها بیشتر انتظار داشتیم، بحث یزکیهم است که به آن توجه بیشتر و جدی تر میداشتند و در این کشور مبتنی بر آن روحیه ما میتوانستیم در فضای کشور اخلاق و مکارم اخلاق را شایستهتر از امروز میدیدیم.
رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: یک مقداری از این در دانشگاههای ما وجود دارد و ماها همه به عنوان افرادی که ادامه راه انبیا الهی را طی میکنیم، این وظیفه را داریم که به موازات تعلیم، تزکیه را هم مد نظر قرار دهیم.
وی ابراز امیدواری کرد: در این زمینه توفیقات آتی نظام مقدس جمهوری اسلامی، آموزش عالی و حوزه های کشور بیش از گذشته باشد - که شایستگیهای نظام از جهت مکارم اخلاق بیش از آنچه امروز در این کشور ساری و جاری است- باشد.
اعلمی آل آقا از مجموعه اساتید و همکاران دانشگاه رازی به خاطر تلاش های آنان در جهت ارتقا و موفقیت دانشگاه تقدیر کرد و گفت: در دانشگاه یک رسالت جدی آموزش و پژوهش وجود دارد و این رسالت مقدس محقق نمیشود الا به تلاش مجموعه اساتید و همکاران دانشگاه انجام میدهند.
وی از تلاش ریاست دانشگاه برای تامین امکانات مورد نیاز و حداقل شرایط لازم برای حضور و موفقیت اساتید و مجموعه دانشگاه خبر داد.
رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه خطاب به اساتید دانشگاه رازی گفت: در باب آموزش و پژوهش که محور اصلی فعالیت شما عزیزان است، ایامی بود که برای تشکیل کلاس ها با حداقل امکانات و تجهیزات در مضیقه بودیم و شرایطی را داشتیم که حق التدریسهای حداقلی را هم با تاخیر پرداخت میکردیم اما امروز شرایطی پیش آمده که با این مسائل کمتر مواجه باشیم.
وی افزود: شرایط به صورتی شده که امروز به گونه ای حرکت کنیم که کار پژوهش را با شدت و حدت بیشتری تقویت کنیم.
اعلمی آلآقا گفت: در حوزه پژوهش و در بحث پروپوزالها تخصیصات بیش از دو برابری داشتیم که امیدواریم با این تخصیص ها تا حدی دغدغههای تحصیلات تکمیلی به حداقل برسد.
وی اشاره ای نیز به پرداخت پژوهانه به اساتید دانشگاه رازی داشت و گفت: در این زمینه سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون تومان به اساتید پژوهانه پرداخت شد و امسال با تمهیداتی که پیش بینی شده، حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای این بخش تامین اعتبار صورت گرفت و دوستان می توانند با استفاده از آن طرح های پژوهشی خود را به سرانجام برساند.
رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه تاکید کرد: امیدواریم اصلی ترین دغدغه شما در بخش تجهیزات با توجه به نگاه مثبتی که دولت و مسئولین دارند در آینده در بحث تامین تجهیزات شرایط شایسته تری را در دانشگاه برای تحقیق و پژوهش فراهم کنیم.
وی گفت: یقینا آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری و همه مسئولین است، این است که جامعه دانش بنیان حرمتش به اقتدار دانشگاه هایش است و در واقع سربازان مقدم جبهه علم شما دانشگاهیان هستید که امیدوارم با این تمهیدات که صورت می گیرد، در بخش تجهیزات دانشگاهها بتوانیم یک جهشی را داشته باشیم.
اعلمی آل آقا افزود: امیدواریم شرایطی فراهم شود که آن جایگاه علمی مد نظر در سندهای بالا دستی به شکل مناسبی تامین شود.
رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه، اشاره ای نیز به اقدامات دانشگاه در ۳ سال گذشته داشت و گفت: تعامل مثبت بین دولت، دانشگاهیان و مسئولین صورت گرفته که اعتلای علم را هدف گرفته اند و ما خوشحالیم که در این دولت شعار تدبیر، اصلی ترین شعاری است که بر آن پافشاری میشود. در این دولت، همچنین بر شعارعقلانیت پافشاری می شود.
وی افزود: یقینا دادن شعارهایی که هدفهای عوام گرایانه را تامین میکند هیچ وقت در میان اصحاب علم و تفکر جایگاه اصیل خودش را پیدا نمی کند.
اعلمی آل آقا تاکید کرد: امروز دانشگاهیان خوشحالند از اینکه میتوانند با مسئولین تعامل فکری، اجرایی و نهادی داشته باشند و اینکه امروز به حرمت شما اساتید بالاترین مسئول استان(استاندار) در جلسه حضور پیدا میکنند، خود نشان از این موضوع دارد.
نظر شما