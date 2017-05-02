۳۵میلیارد تومان اعتبار برای عمران روستایی هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات ظهر سه شنبه در همایش شوراهای اسلامی شهرستان زنجان، افزود: راهکار حکومتداری خوب در کشور و دنیا نظام شورایی است و با توجه به جوان بودن این نظام در ایران نیازمند زمان هستیم تا نتایج مطلوب نظام شورایی را شاهد باشیم.

وی ادامه داد:‌ باید بکوشیم در نظام شوراها به سمت جامعه‌پذیری شوراها برویم که این امر نیازمند اقدامات عملی و فرهنگی است. هم‌چنین باید دیپلماسی شورایی در کشور نهادینه شود و از تجربه نظام شورایی دیگر کشورها نیز استفاده شده و تجربه‌آموزی شود.

بیات با اشاره به اینکه توجه ویژه به شوراهای روستایی در برنامه‌ها قرار دارد، یادآور شد:‌در کشور ما توزیع و تولید معرفت شورایی ناقص است و باید در جهت رفع این نقص بکوشیم. علاوه‌براین باید بکوشیم نظام خبره شورایی را در کشور جا انداخته و تقویت کنیم.

فرماندار شهرستان زنجان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در چند روز اخیر در خصوص انتخابات که عنوان کردند که با فکر و منطق رای دهیم، خاطرنشان کرد: انتخابات و انتخاب حق طبیعی مردم است و به نوعی جزء فطرت انسانی است و باید بکوشیم با منطق رای دهیم که اگر چنین باشد انتخاب هر چه که باشد خوب است.

بیات تاکید کرد: باید بکوشیم در هر شرایطی که قرار داریم در انتخابات شرکت کنیم چرا که هر رایی تاثیر خود را خواهد داشت. مسئله رای، مسئله امنیت کشور است و هر رایی، امنیت کشور را تضمین می‌کند.

فرماندار زنجان افزود: در سال‌های گذشته سفر به تمامی روستاها انجام شده است و در شش ماه گذشته نیز به بیش ار۳۰ درصد روستاها رفته و مسائل و مشکلات آنان را بررسی کرده‌ایم و رفتن به دیگر روستاها در برنامه‌ها قرار دارد، البته نرفتن به روستاهای دیگر دلیل بر ندیدن مشکلات آنان نیست بلکه همواره در جلسات هفتگی با بخشداران، مسائل تمامی روستاها بررسی می‌شود، شوراها نیز مراجعات بسیار در رفع این مسائل دارند که این امر نشان از دغدغه و همت آنان دارد.

بیات با اشاره به اینکه اسوه ما حضرت علی (ع) است که هیچ‌گاه از مسائل کشاورزی، عمرانی و تولیدی به دور نبودند، افزود: مسائل شهرستان زنجان به اندازه ۷ شهرستان دیگر وسعت دارد و لذا مسائل متعددی هست که همه آن‌ها از ارزش و اهمیت برخوردارند و برای رفع این مسائل می‌کوشیم.

وی اظهار کرد:‌ پایه تمامی فعالیت‌ها و اقدامات بر این است که فاصله بین شهر و روستا کم شود و این امر زمانی اتفاق می‌افتد که تمامی امکانات مورد نیاز در روستاها تامین شود.

فرماندار شهرستان زنجان با اشاره به اینکه در دولت یازدهم و به تبع آن در فرمانداری شهرستان زنجان تامین آب شرب پایدار در اولویت امور قرار دارد و با حل مشکلات آب، بسیاری از مسائل حل خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این راستا مجتمع‌های آبرسانی بسیاری در طول چهارسال گذشته احداث شده است که توانسته‌اند مشکلات بسیاری‌ از مناطق را حل کنند و در ادامه، برنامه‌های سال جاری براین مبنا است که آب شرب پایدار تمامی روستاهای شهرستان تامین شود.

بیات تصریح کرد:‌ مسئله برق تمامی روستاها در شهرستان زنجان ساماندهی شده است و در بحث گاز نیز تلاش دولت بر این است که مشکل گازرسانی تمامی روستاها حل شود و در عین حال این اقدام علاوه بر فعالیت‌های دولت، نیازمند همکاری روستاییان است تا تسریع در روند اجرای امور داشته باشیم. علاوه‌براین، در روستاهای شامل ۲۰ خانوار نیز تلاش‌ها در راستای حل مشکلات گازرسانی آنان آغاز شده است.

وی افزود:‌ زمانی که صحبت از کم شدن فاصله بین شهر و روستا می‌شود یعنی باید اقتصاد روستایی حل شود که در این راستا تقویت و توانمندسازی روستاییان در برنامه فرمانداری شهرستان زنجان قرار گرفته است و در بحث تولیدات نیز باید بکوشیم تا محصولاتی تولید کنیم که امکان صادرات داشته باشند.

فرماندار شهرستان زنجان با اشاره به اینکه در سه سال گذشته ۳۵ میلیارد تومان اعتبار درخصوص فعالیت‌های عمرانی روستاها هزینه شده است، افزود: برنامه سال جاری در راستای احداث و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی خواهد بود و اقدامات بسیاری در این خصوص انجام شده است.

