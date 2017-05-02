انتقال ۳ میلیارد لیتر فرآورده نفتی به انبارهای گلستان و مازندران

سیدحمید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش و اهمیت فعالیت این شرکت در شمال کشور خاطرنشان کرد: شمال ایران به دلیل برخورداری از مواهب طبیعی مقصد نخست سفرهای نوروزی، تابستانی و حتی تعطیلات آخر هفته پایتخت نشینان و اهالی دیگر نقاط کشور در مسیر زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم است، تا جایی که تنها در تعطیلات نوروزی هر سال، استان سه میلیون نفری مازندران میزبانی ۱۳ میلیون گردشگر را بر عهده دارد، اما یکی از نکات مهم برای این میزبانی شایسته، تأمین سوخت مورد نیاز این مسافران است.

وی افزود: شمال تنها در سال ۱۳۹۵ با انتقال بیش از ۳ میلیارد و ۵۶ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی به انبارهای پخش در تاسیسات ساری، گرگان و گنبد، سهم مهمی در ایجاد رفاه برای مردم سراسر کشور و کمک به کشاورزی استان‌های حاصلخیز مازندران و گلستان ایفا کرده است.

حسینی یادآور شد: با انتقال فرآورده‌های نفتی توسط خطوط لوله در منطقه شمال، از تردد روزانه ۲۵۰ کامیون حمل مواد سوختی در محورهای مواصلاتی و کوهستانی جلوگیری شده و از انتشار بخش زیادی از آلودگی‌ها در محیط زیست، وقوع تصادفات جاده ای و هدر رفت سوخت که در نبود این تاسیسات می‌توانست گریبانگیر طبیعت زیبای شمال همچنین مردم و گردشگران آن باشد، پیشگیری شده است.

مدیر منطقه شمال اظهار کرد: در این مدت افزون بر ۱ میلیارد و ۳۹۵ میلیون لیتر بنزین موتور، ۲۲۵ میلیون و ۷۴۵ هزار لیتر بنزین سوپر، بیش از ۱ میلیارد و ۲۴۷ میلیون لیتر نفت‌گاز همچنین ۱۸۸ میلیون و ۱۲۱ هزار لیتر نفت سفید برای استفاده شهروندان، کشاورزان و گردشگران این دو استان منتقل شد.

وی در پایان گفت: منطقه شمال با تلاش شبانه روزی کارکنان خود مفتخر به ایفای نقشی مهم در راستای گسترش رفاه، توسعه صنعت و رونق بخشی به کشاورزی این خطه از میهن اسلامی است و همچنان استوار و پابرجا در این جهت قدم برمی دارد.