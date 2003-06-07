نشريه « ايران در آيينه آمار 1380» منتشر شد

درپيشگفتاراين كتاب آمده است : " نشريه ايران در آيينه آمار، گزيده اي از اطلاعات مندرج در« سالنامه آماري كشور » است كه سالانه منتشر مي شود ودر اختيار علاقمندان قرار مي گيرد . اين نشريه با ارائه خلاصه اي از اطلاعات عمده در زمينه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي در قالب جداول آماري و نمودارهاي رنگي ، توجه فراوان كساني راكه بنابر ضرورت حرفه اي و تخصصي ناگزير از استفاده روزانه ومداوم از اين قبيل نشريات هستند ، به خود جلب كرده است ".

در بخش ديگري از اين پيشگفتار آمده است : " استقبال شايان استفاده كنندگان از نشريه ايران در آيينه آمار به زبان فارسي و ضرورت ارايه اطلاعات آماري در سطح بين المللي ، مركز آمار ايران را بر آن داشت تا پس از انتشار هر شماره از اين نشريه ، ويرايش انگليسي آن را تهيه و به طور مرتب و سالانه منتشر كند . جداول اماري اين نشريه برحسب موضوع به 21 فصل تفكيك شده است و گزيده اي از اطلاعات آماري به صورت نمودارهاي رنگي عرضه شده است تا درك وضعيت هاي موجود يا روند تحولات پديده هاي گوناگون را تسهيل نمايد" .

شاخص هاي آماري و نمودارهاي مربوط به جمعيت ، نيروي انساني ، كشاورزي ، جنگلداري ، صنعت ، معدن، بازارهاي مالي ، امور قضايي ، بهزيستي و تامين اجتماعي ، آموزش ، بهداشت و درمان ،فرهنگ و جهانگردي ، بودجه دولت ، هزينه و در آمد خانوار ، شاخص هاي قيمت ، حساب هاي ملي و آمارهاي بين المللي از جمله سرفصلهاي اين نشريه است .



کد خبر 3968