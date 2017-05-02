پرداخت هزینه بیمه ۱۱۴ نفر از زنان سرپرست خانوار قرچک

حمید رضا نعمتی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جدید و با تاکیدات فرماندار و مدیر کل بهزیستی استان تهران تمام تلاش مجموعه بهزیستی شهرستان قرچک در جهت خدمت رسانی به معلولین است.

وی با بیان اینکه حل مشکلات گسترده جامعه معلولان تنها به وسیله سازمان بهزیستی مسیر نیست، افزود: کثرت مشکلات جامعه معلولان به حدی است که حل آن ها تنها از توان یک نهاد و یا سازمان بهزیستی خارج است و همت همه دستگاه های مسوول را می طلبد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قرچک خاطر نشان کرد: براساس قانون ۱۹ دستگاه و نهادی اجرایی و خدماتی درقبال معلولان مسئول بوده و وظیفه خدمات رسانی به این قشر رادارند .

نعمتی بیان داشت: همه افرادسالم جامعه درقبال معلولان دارای وظایف اجتماعی و انسانی هستند و زکات سلامتی خود را باید در دستگیری و یاری افراد نیازمند و معلول ادا کنند.

وی در پایان به اقدامات مهم اداره بهزیستی شهرستان قرچک در سال ۹۶ به مددجویان تحت پوشش اشاره کرد و افزود: راه اندازی کمیسیون تعیین معلولین از ورامین به قرچک، راه اندازی پرداخت حقوق دستمزد مددجویان از ابتدای سال جاری و منفک شدن آن از ورامین به قرچک، راه اندازی پایگاه مقاومت امام سجاد(ع)، راه اندازی اورژانس اجتماعی، خریداری یک دستگاه وسیله نقلیه توسط اداره کل و تحویل به بهزیستی قرچک و افزایش سطح پرداخت اضافه کار همکاران رسمی، پیمانی، قراردادی از جمله خدمات انجام شده اداره بهزیستی شهرستان قرچک است.

وی اضافه کرد: تأمین هزینه بیمه زنان سرپرست خانوار به تعداد ۱۱۴ نفر به مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال، پرداخت کمک های موردی به مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال به تعداد ۱۳۰ نفر از معلولین تحت پوشش و افراد از کار افتاده و زنان سرپرست خانوار، پیگیری ایجاد ۳۰ درصداز مراکز به منظور تأمین ارائه خدمات به جامعه هدف با همکاری معاونین تخصصی در شهرستان از جمله مرکز مشاوره ژنتیک، مرکز اوتیسم، راه اندازی آسانسور به جهت در تردد معلولین در راستای قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، راه اندازی کمیته علمی و پژوهشی با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و راه اندازی باشگاه مدرسین ازدواج و خانواده با هدف کاهش آن از اقدامات مهم اداره بهزیستی شهرستان قرچک در اوایل سال ۹۶ است.