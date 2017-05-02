شاید با کی روش جلسه داشته باشم/درست نبود همراه تیم ملی ساحلی باشم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج درباره اینکه چرا در کنار تیم ملی فوتبال ساحلی در باهاما حضور ندارد، گفت: به کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی بخاطر تلاششان برای موفقیت تیم ملی ایران تبریک می گویم. خوشبختانه شرایط بسیار خوبی بر تیم‌ ملی فوتبال ساحلی حاکم است فدراسیون این تیم را ۵ روز قبل از آغاز مسابقات به باهاما فرستاد تا در آنجا ضمن آشنایی با آب و هوا و شرایط جوی، ۳، ۴ بازی تدارکاتی نیز انجام دهد. امیدوارم این تیم در ادامه مسابقات نیز موفق باشد.

وی درباره اینکه چرا خودش برخلاف دفعات گذشته در کنار ملی‌پوشان حضور نیافته، گفت: برای هر بازیکن حدود ۶۰-۷۰ میلیون در این سفر هزینه شده و درست نبود که من هم با این شرایط هزینه‌ای اضافه روی دست فدراسیون بگذارم.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره لغو اردوی تیم زیر ۲۰ سال تیم فوتسال ایران در ازبکستان در ادامه بیان کرد: این تیم با عراق، روسیه، اوکراین و فرانسه (۲بازی تدارکاتی و در مجموع ۸ بازی ) انجام داده و این تعداد بازی برای تیم زیر ۲۰ سال کافی بود. باید از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم و این موضوع درباره باشگاه‌ها نیز صدق می‌کند. معتقدم همه باید شرایط ما را درک کنند و متناسب با آن پیش بروند.

تاج در ادامه درباره مشکلات تیم جوانان و اینکه باشگاه‌ها با تیم جوانان همکاری می‌کردند، خاطرنشان کرد: تیم‌های باشگاهی در این رده درگیر مسابقات بودند و ما توصیه جدی به آنها نداشتیم اما حق پیروانی این است که برنامه‌ریزی کند و بداند چه بازیکنانی را در اختیار خواهد داشت، با سرمربیان و سرپرستان تیم های ملی جلسه هم‌اندیشی برگزار تا ببینیم چگونه می‌توانیم به تیم‌های ملی در رده‌های مختلف‌ کمک کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان از برگزاری جلسات مستمر با سرمربیان تیم های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی خبر داد و گفت: مرتبا نشستهای مختلفی را برگزار تا به وضعیت تیم ها رسیدگی شود. شاید امروز با کارلوس کی روش نیز نشستی را برگزار و درباره برنامه های تیم ملی به بحث و تبادل نظر بپردازیم.