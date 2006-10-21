شهادت يك شهروند فلسطيني / انهدام يك دستگاه تانك و يك خودروي نظامي اسرائيل

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رسمي عربستان "سپا"، نيروهاي ارتش اسرائيل امروز با يورش به منطقه الصناعيه در شرق شهرك بيت حانون در شمال نوار غزه اقدام به تخريب زمين هاي كشاورزي فلسطينيان كردند.

منابع فلسطيني همچنين گزارش دادند كه تانك هاي اسرائيلي منطقه قليبوا در شهر شهرك بين لاهيا در شمال غزه را گلوله باران كردند و نيروهاي اسرائيلي يك خانه را نيز در منطقه الفخاري در شرق شهر خان يونس منهدم كردند.

نيروهاي اسرائيلي در يورش به نزديك گذرگاه رفح در منطقه الفخاري و تيراندازي به سوي فلسطيني ها يك شهروند فلسطيني به نام بركه عايش العمور 50ساله را به شهادت رساندند.

از كرانه باختري نيز خبر رسيد كه نيروهاي اشغالگر اسرائيلي امروز به افزايش فعاليت هاي نظامي خود درشهر طوباس و حومه آن ادامه داده و اقدام به برپايي مراكز ايست و بازرسي كردند. اين نيروها همچنين با يورش به شهر طوباس اقدام به تيراندازي پراكنده و بي هدف به سوي فلسطينيان كردند.

نيروهاي اسرائيلي همچنين با يورش به شهرك العبيديه در نزديك شهر بيت لحم در كرانه باختري هفت فلسطيني را بازداشت كردند. ارتش اشغالگر اسرائيل با يورش به اردوگاه الفارعه در نزديكي شهر جنين در كرانه باختري دو جوان فلسطيني را بازداشت كرده و با خود به محل نامعلومي بردند.

سه شهروند فلسطيني ديگر نيز در شهرهاي الخليل و رام الله در كرانه باختري بازداشت شدند.

در همين حال؛ مبارزان فلسطيني در پاسخ به جنايت هاي صهيونيست ها يك بمب را در مسير گشتي نيروهاي اسرائيلي منفجر كردند.

گردانهاي مقاومت ملي فلسطين وابسته به جبهه دموكراتيك براي آزادي فلسطين اعلام كردند كه در پاسخ به جنايت ها و ادامه ترور و بازداشت شهروندان فلسطيني اين بمب را در مسير خودروي ياد شده منفجر كردند كه به آن آسيب و خسارتهايي وارد شد.

گردان هاي ناصر صلاح الدين نيز در اقدام مشابهي يك بمب را در مسير عبور يك دستگاه تانك اسرائيلي در شرق بيت حانون منفجر كردند كه باعث آتش سوزي و انهدام آن شد.