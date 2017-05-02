محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور به استان اردبیل تصریح کرد: این جشنواره با موضوع تجلیل از جوانان موفق و برتر استان اردبیل به مناسبت هفته جوان برگزار می‌شود.

وی افزود: سفر خانم ابتکار در روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه انجام شده و وی با هدف پیگیری برنامه‌های حفاظت و بهبود محیط‌زیست استان، سفری یک‌روزه به استان اردبیل خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان تأکید کرد: خانم ابتکار در این سفر یک‌روزه با آیت‌الله سیدحسن عاملی نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل دیدار خواهد کرد.

خداپرست متذکر شد: حضور در جلسه شورای اداری استان و نشست با اعضای منتخب شوراهای اسلامی، دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان، هیئت‌های ورزشی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مسئولین واحدهای HSE از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در سفر به اردبیل است.