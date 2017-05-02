۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

در قالب جشنواره نشاط و امید؛

جوانان موفق و برتر استان اردبیل تجلیل می‌شوند

اردبیل – مدیرکل محیط‌زیست استان اردبیل گفت: جوانان موفق و برتر استان با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور تجلیل می‌شوند.

محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور به استان اردبیل تصریح کرد: این جشنواره با موضوع تجلیل از جوانان موفق و برتر استان اردبیل به مناسبت هفته جوان برگزار می‌شود.

وی افزود: سفر خانم ابتکار در روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه انجام شده و وی با هدف پیگیری برنامه‌های حفاظت و بهبود محیط‌زیست استان، سفری یک‌روزه به استان اردبیل خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان تأکید کرد: خانم ابتکار در این سفر یک‌روزه با آیت‌الله سیدحسن عاملی نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل دیدار خواهد کرد.

خداپرست متذکر شد: حضور در جلسه شورای اداری استان و نشست با اعضای منتخب شوراهای اسلامی، دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان، هیئت‌های ورزشی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مسئولین واحدهای HSE از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در سفر به اردبیل است.

محمد میرزایی ناطق

